256. Pkw fährt in Menschenmenge – Aktueller Ergänzungen - Maxvorstadt

Wie bereits berichtet, fuhr am Donnerstag, 13.02.2025, gegen 10.30 Uhr, ein 24-jähriger Afghane mit seinem Pkw, Mini Cooper, in der Karlstraße/Seidlstraße in das Ende einer sich fortbewegenden Versammlung. Dabei verletzte er nach aktuellem Erkenntnisstand 36 Personen zum Teil schwer. Der 24-Jährige konnte noch vor Ort von den dortigen Einsatzkräften gesichert und festgenommen werden.

Die verletzten Personen wurden durch die verständigten Rettungsdienste versorgt und anschließend, wo es erforderlich war, in Krankenhäuser verbracht.

Am Tatort wurden in der Folge die erforderlichen kriminalpolizeilichen Spurensicherungsmaßnahmen durch Beamte der Münchner Kriminalpolizei sowie des Bayerischen Landeskriminalamtes durchgeführt. Der beschädigte Tat-Pkw wurde abgeschleppt.

Der 24-jährige Tatverdächtige wurde zur Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen in das Polizeipräsidium München gebracht.

Die Generalstaatsanwaltschaft München, Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET), hat die Sachleitung der Ermittlungen übernommen und führt diese zusammen mit dem Bayerischen Landeskriminalamt, da Anhaltspunkte für einen extremistischen Hintergrund vorliegen.

Auf Anordnung der Generalstaatsanwalt München wird der Tatverdächtige im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Die Generalstaatsanwaltschaft München wird Antrag auf Erlass eines Haftbefehls u.a. wegen versuchten Mordes stellen.

Sollten Sie durch ihre Erfahrung unmittelbar oder mittelbar durch die gestrige Einsatzlage einen psychologischen Betreuungsbedarf haben, können sie sich täglich, zwischen 08:00 Uhr und 22:00 Uhr, an das Krisentelefon 089/12718590 oder außerhalb der Zeiten an die Telefonseelsorge unter 0800/1110222 wenden.