254. Pkw fährt in Menschenmenge – Maxvorstadt



Am Donnerstag, 13.02.2025, gegen 10:30 Uhr, fand im Bereich der Karlstraße / Seidlstraße eine fortbewegende Versammlung statt. Ein Pkw, Mini Cooper, der mit einer männlichen Person besetzt war, fuhr in die dortige Menschenmenge. Dadurch wurden nach aktuellem Erkenntnisstand 28 Personen verletzt. Durch einen Polizeibeamten vor Ort, wurde in diesem Zusammenhang ein Schuss auf den Pkw abgegeben. Der Pkw-Fahrer konnte in der Folge gesichert und festgenommen werden. Er war leicht verletzt, hatte aber keine Schussverletzung.



Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 24-jährigen Afghanen, der in München wohnhaft ist. Eine Beteiligung weiterer Personen ist nach dem aktuellen Ermittlungsstand nicht bekannt.



Die Ermittlungen in dieser Sache wurden noch vor Ort von der Münchner Kriminalpolizei aufgenommen.



Die Generalstaatsanwaltschaft München, Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET), hat die Ermittlungen übernommen, da Anhaltspunkte für einen extremistischen Hintergrund vorliegen.



Ein Medien-Upload-Portal durch die Münchner Polizei wurde eingerichtet. Personen, die hier digitale Aufzeichnungen getätigt haben, werden gebeten, diese umgehend weiterzuleiten.

https://medienupload-portal01.polizei.bayern.de