255. Pkw fährt in Menschenmenge – Aktueller Ergänzungen - Maxvorstadt

- siehe Medieninformation 254 vom 13.02.2025

Wie bereits berichtet, fuhr am Donnerstag, 13.02.2025, gegen 10.30 Uhr, ein Mann mit seinem Pkw, Mini Cooper, in der Karlstraße/Seidlstraße in das Ende einer sich fortbewegenden Versammlung. Dabei verletzte er nach aktuellem Erkenntnisstand 30 Personen.

Die Versammlung mit etwa 1.500 Teilnehmern befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zum Abschlusskundgebungsort in Richtung Königsplatz. Zahlreiche Einsatzkräfte begleiteten u.a. mit Verkehrsmaßnahmen diese Versammlung. So konnte der Tatverdächtige schnellstmöglich festgenommen und bei den Verletzten sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet werden.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 24-jährigen afghanischen Asylbewerber mit Wohnsitz in München, der nach jetzigen Erkenntnisstand zum Tatzeitpunkt über einen gültigen Aufenthaltstitel verfügt hat. Er ist nach jetzigem Stand aus Ermittlungsverfahren polizeibekannt, in denen er aufgrund seiner vorherigen Tätigkeit als Ladendetektiv als Zeuge geführt wurde.

Die Spurensicherungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit dem BLKA dauern noch an, weshalb auch die Tatörtlichkeit nach wie vor abgesperrt ist.

Die Vorführung des Tatverdächtigen beim Ermittlungsrichter steht derzeit noch aus. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu seiner Person laufen.

In diesem Einsatz waren ca. 300 Polizeibeamte eingesetzt.

Zu dem Ereignis wird es morgen, Freitag, 14.02.2025, um 11.00 Uhr, eine Pressekonferenz im Medienzentrum (Zugang Augustinerstraße 2) geben. Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind dazu eingeladen. Bitte halten Sie Ihren Presseausweis bereit.

Ein Medien-Upload-Portal durch die Münchner Polizei wurde eingerichtet. Personen, die hier digitale Aufzeichnungen getätigt haben, werden gebeten, diese umgehend weiterzuleiten.

https://medienupload-portal01.polizei.bayern.de