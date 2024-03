WEIDEN I.D.OPF. Am 18. März wurde ein Jugendlicher im Parkhaus Naabwiesen von mehreren Personen erst nach Geld gefragt und anschließend beraubt. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. konnte nun sechs jugendliche Tatverdächtige ermitteln. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. ordnete ein Ermittlungsrichter in zwei Fällen Untersuchungshaft an.

Die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. arbeitete seit Dienstag, 19. März, mit Hochdruck an der Fallaufklärung und wertete eine Vielzahl an Zeugenaussagen und Videomaterial aus. Die Auswertung und durchgeführten Durchsuchungsmaßnahmen führten zu sechs jugendlichen Tatverdächtigen, welche gegenüber der Polizei geständig waren. Ein 15-jährigen Syrer und ein 17-jähriger Sudanese wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. durch einen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Weiden i.d.OPf. in Untersuchungshaft genommen.

Dieser erfolgreiche Aufgriff reiht sich in die erfolgreiche Arbeit der Polizeidienststellen im Bereich Weiden i.d.OPf. ein, welche in den zurückliegenden Wochen mehrmals innerhalb kürzester Zeit Fahndungserfolge zu verzeichnen hatten. Dazu Festnahme nach Wohnungseinbruch und gefährlicher Körperverletzung und Vier Tatverdächtige von Bandendiebstählen innerhalb kurzer Zeit festgenommen.