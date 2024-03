WEIDEN I.D.OPF. Am Mittwoch, 20. März konnten nach intensiver Fahndung vier tatverdächtige Bandenmitglieder bei gewerbsmäßigen Ladendiebstählen festgenommen werden. Mehrere Person wurden zuvor in einem Modegeschäft im NOC Nordoberpfalz Center bei einem organisierten Ladendiebstahl beobachtet. Neben zwei Fahrzeugen stellte die Polizei zudem diverses Diebesgut sicher. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die Ermittlungen übernommen und seitens der Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. wurden Untersuchungshaftbefehle beantragt.

Am Mittwochmittag wurden mehrere Personen im NOC in Weiden i.d.OPf. beim gemeinschaftlichen Diebstahl beobachtet. Während einer der Täter die Diebstahlskontrolle deaktivierte, entwendeten die anderen eine Vielzahl an Herrenunterwäsche mit einem Koffer. Im Rahmen einer schnell eingeleiteten Fahndung mit diversen uniformierten und zivilen Einsatzkräften konnten zunächst sieben verdächtige Personen angetroffen werden. Davon ergab sich bislang jedoch nur gegen vier Personen ein dringender Tatverdacht. Neben Herrenunterwäsche im vierstelligen Eurobereich hat die Polizei auch die beiden genutzten Fahrzeuge sichergestellt und abgeschleppt. Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen Moldawier, einen Tschechen sowie um einen russischen Mann und eine russische Frau. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. erließ am Donnerstag, 21. März, ein Ermittlungsrichter Untersuchungshaftbefehle gegen zwei der Personen. Die Weidener Kriminalpolizei geht davon aus, dass im Zuge der weiteren Ermittlungen weitere Bandenmitglieder noch festgenommen werden.