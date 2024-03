KOHLBERG, LKR. NEUSTADT A. D. WALDNAAB. Am Montag, den 25. März 2024, verschafften sich zwei Täter Zutritt zu einem Wohnanwesen in Kohlberg. Auf der Flucht traf das Täter-Duo auf den Wohnhausinhaber und schlug diesen nieder. Den in großer Zahl eingesetzten Polizeikräften aus dem gesamten Landkreis und der Stadt Weiden gelang es, zwei tschechische Tatverdächtige festzunehmen. Diese befinden sich nun in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf. ermittelt.

Gegen 11:00 Uhr drangen zwei bis dahin unbekannte Täter vermutlich über eine Terrassentür in ein Wohnhaus in Kohlberg ein. Dabei entwendeten sie ein Schmuckkästchen mit entsprechendem Inhalt. Auf der Flucht trafen sie auf den über 80-jährigen Wohnhausinhaber. Einer der beiden Täter fügte dem Senior Verletzungen an der Hand, am Kopf und im Gesicht zu. Im Anschluss an die Tat ergriffen die beiden Männer die Flucht. Im Rahmen der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnten sie von einer Streifenbesatzung der Schutzpolizei festgenommen werden. Sie wurden am darauffolgen Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Weiden i. d. OPf. vorgeführt, woraufhin die Polizei die beiden 20- und 30-jährigen tschechischen Männer nach Erlass der Untersuchungshaftbefehle in verschiedene Justizvollzugsanstalten brachte. Der verletzte Senior befindet sich zur ärztlichen Behandlung in einem Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf. hat die Bearbeitung des Falls unmittelbar am Tatort übernommen und führt sie nun intensiv fort. Die beiden Tschechen müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Wohnungseinbruchdiebstahl und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. bittet in diesem Zusammenhang um Mitteilung von Feststellungen zu ggf. im Raum Kohlberg längere Zeit geparkten Pkw mit tschechischer Zulassung.