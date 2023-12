2150. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Quad – eine Person schwer verletzt –

Unterschleißheim

Am Samstag, 16.12.2023, gegen 00:30 Uhr, befuhr der 32-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München die Stadionstraße stadteinwärts. Zur gleichen Zeit befuhr ein 59-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München den Münchner Ring stadtauswärts. Im Kreuzungsbereich kam es aus bislang ungeklärten Gründen zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

In der Folge stürzte der Fahrer des Quads auf die Straße und verletzte sich schwer. Er wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden von der Verkehrspolizei München geführt.

2151. Schwerer Raub – Freimann

Am Donnerstag, 14.12.2023, gegen 19:35 Uhr, befanden sich zwei 13-jährige Schüler mit Wohnsitz in München und in Unterföhring in einer Grünanlage in der Hans-Leipelt-Straße. Dort traten ihnen unvermittelt zwei unbekannte Personen gegenüber und forderten von einem der Schüler hochwertige Bekleidungsstücke.

Einer der beiden unbekannten Personen hielt hierbei einen scharfen Gegenstand in der Hand. Die andere Person schlug einem der 13-Jährigen ins Gesicht. Daraufhin zog einer der 13-Jährigen die geforderten Bekleidungsstücke aus und händigte diese der unbekannten Person aus.

Im Anschluss flüchteten die beiden Personen in unbekannte Richtung. Die beiden Schüler blieben unverletzt. Der Wert der Kleidungsstücke beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag. Die sofort alarmierte Polizei konnte die beiden Täter im näheren Umfeld nicht mehr feststellen.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

1. Person: männlich, ca. 14–15 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, schlank, südländisches Aussehen, sprach Deutsch mit ausländischem Akzent, war bekleidet mit schwarzer Winterjacke, mit beigefarbener Fellkapuze, schwarzer Jogginghose, weißen Nike Air Force Turnschuhen, hatte ein schwarzes Halstuch.

2. Person: männlich, ca. 13–14 Jahre alt, ca. 1,74 m groß, kräftige Figur, westeuropäisches Erscheinungsbild, sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent, bekleidet mit schwarzer Jogginghose, dunklen Schuhen, trug ein schwarzes Halstuch mit weißem North Face Emblem.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hans-Leipelt-Straße, Christoph-Probst-Straße und Grasmeierstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2152. Raubdelikt – Riem

Am Freitag, 15.12.2023, gegen 18:20 Uhr, betrat eine unbekannte Person einen Kiosk und sah sich zunächst um. Eine 55-jährige Verkäuferin mit Wohnsitz in München stand zu diesem Zeitpunkt hinter der Kasse und kassierte einen Kunden ab. Die unbekannte Person trat unvermittelt hinter die Verkaufstheke und schubste die 55-Jährige, sodass diese zu Boden fiel. Die unbekannte Person hielt zu diesem Zeitpunkt einen scharfen Gegenstand in der Hand, vermutlich um die 55-Jährige einzuschüchtern. In der Folge entnahm die unbekannte Person einen niedrigen vierstelligen Betrag aus der Kasse und flüchtete zu Fuß in Richtung Riem.

Sofort wurden mehrere Streifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Im Rahmen der Fahndung konnte ein möglicher 30-jähriger Tatverdächtiger festgestellt werden. Er wurde nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Sachbearbeitung wieder entlassen. Hier bedarf es noch ergänzender Ermittlungen.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 25 Jahre, ca. 1,75 m–1,85 m groß, dünn, dunkle Hautfarbe, Mund und Nase mit einem Schal bedeckt, evtl. mit FFP2-Maske, schwarze Oberbekleidung und Mütze.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Selma-Lagerlöf-Straße, Heinrich-Böll-Straße sowie Willy-Brandt-Allee, ebenfalls U-Bahnhof Messestadt Ost Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2153. Einbruch in Einfamilienhaus – Nymphenburg

Am Freitag, 15.12.2023, zwischen 15:40 Uhr und 19:15 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in Nymphenburg. In der Folge wurde das komplette Anwesen nach Wertgegenständen durchsucht.

Unter Mitnahme von Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro entfernte sich der Täter wieder über die aufgehebelte Terrassentür und verließ das Grundstück in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Dall’Armistraße, Habermannstraße sowie Ludwig-Ferdinand-Platz Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2154. Einbruch in Hochparterre-Wohnung – Garching bei München

Am Freitag, den 15.12.2023, zwischen 13:45 Uhr und 20:45 Uhr, verschaffte sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt über die Terrassentür einer Hochparterre-Wohnung in Garching bei München. Nach Eindringen wurden sämtliche Räume nach Diebesgut durchsucht.

Unter Mitnahme von Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Danziger Straße, Prof.-Angermair-Ring sowie Auweg Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2155. Einbruch in Büro – Haar

Im Zeitraum von Freitag, 15.12.2023, 16:00 Uhr, bis Samstag, 16.12.2023, 09:00 Uhr, gelangten ein oder mehrere Täter auf unbekannte Weise in das Gebäude einer Hilfsorganisation. Im Anschluss durchsuchten der oder die unbekannten Personen die Büros des Gebäudes.

Unter Mitnahme von Pkw-Schlüsseln entfernten sich der oder die Täter. Mit zwei der Schlüssel wurde jeweils ein Pkw entwendet und mit diesem in unbekannte Richtung geflüchtet.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Kirchenstraße, Bibingerstraße, Salmdorfer Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2156. Einbruch in Einfamilienhaus – Pullach im Isartal

Im Zeitraum von Freitag, 15.12.2023, 06:30 Uhr, bis Samstag, 16.12.2023, 10:15 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen über einen Kellerschacht in ein Einfamilienhaus in Pullach im Isartal. Im Anwesen wurden die Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Unter Mitnahme von Bargeld und Schmuck flüchteten der oder die Täter durch die Terrassentür in den Garten in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Schillerstraße, Pater-Rupert-Mayer-Straße sowie Goethestraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.