2199. Gefährliche Körperverletzung – Garching

Bereits am Sonntag, 03.12.2023, gegen 18:20 Uhr, befand sich ein 33-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München im Bereich des Garchinger Christkindlmarktes. Dort wurde er nach seinen Angaben von mehreren Personen geschlagen und dadurch verletzt. Wegen seiner Verletzungen wurde von Zeugen der Rettungsdienst alarmiert, woraufhin ebenfalls die Polizei alarmiert wurde.

Der 33-Jährige hatte Verletzungen im Gesicht und verweigerte einen Transport in ein Krankenhaus. Er war deutlich alkoholisiert und aufgrund dieses Zustandes wurde er zum Schutz bis zum nächsten Morgen von der Polizei in Gewahrsam genommen. Als er später vernommen werden konnte, gab er an, dass er von mehreren unbekannten Tätern gegen seinen Oberkörper und dem Kopf getreten worden sei, wodurch er auch kurzzeitig das Bewusstsein verloren habe.

Die Täter flüchteten danach unerkannt.

Das Kommissariat 25 (Gewaltdelikte) hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Münchener Straße, Schleißheimer Straße, Bürgermeister-Amon-Straße (Garching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 25, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2200. Waffenfunde; ein Tatverdächtiger ermittelt – Ramersdorf und Perlach

-siehe Pressebericht vom 06.11.2023, Nr. 1930

Wie bereits berichtet, hatte ein damals unbekannter Täter im Zeitraum von Freitag, 03.11.2023, gegen 17:00 Uhr bis Samstag, 04.11.2023, gegen 21:45 Uhr, mehrere Luftdruckwaffen an verschiedenen Örtlichkeiten im Bereich Heinrich-Wieland-Straße, Ständlerstraße, Karl-Marx-Ring und Kurt-Eisener-Straße abgelegt.

Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich gegenüber einem 24-Jährigen mit Wohnsitz in München ein Tatverdacht. Das Kommissariat 26 erwirkte zusammen mit der Staatsanwaltschaft München I einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung, welcher am Mittwoch, 20.12.2023, vollzogen wurde. Der 24-Jährige konnte hierbei ebenso angetroffen werden. Bei der Wohnungsdurchsuchung wurden weitere Luftdruckgewehre und Waffenzubehör aufgefunden und anschließend sichergestellt.

Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 26 der Münchner Kriminalpolizei.

2201. Versuchter Einbruch in Kinderbetreuungseinrichtung; Festnahme eines Tatverdächtigen – Trudering-Riem

Am Mittwoch, 20.12.2023, gegen 21:15 Uhr, konnten Polizeibeamte der Bayerischen Bereitschaftspolizei Einbruchsspuren an einer Kinderbetreuungseinrichtung feststellen. In der Betreuungseinrichtung konnte ein 25-Jähriger mit Wohnsitz in München unberechtigt angetroffen und festgenommen werden. Nach den ersten Ermittlungen hatte der Tatverdächtige ein Fenster gewaltsam geöffnet und sich so Zutritt verschafft.

Im Rahmen der polizeilichen Sachbearbeitung wurde bekannt, dass gegenüber dem 25-Jährigen ein Haftbefehl besteht. Er wurde daher nach den polizeilichen Maßnahmen der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Einbruchs eingeleitet.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) führt die weiteren Ermittlungen in diesem Fall.

2202. Brandfall; vier Personen verletzt – Grünwald

Am Montag, 25.12.2023, gegen 18:45 Uhr, erhielt die Münchner Polizei die Mitteilung, dass es in einer Doppelhaushälfte in Grünwald brennt. Die freiwillige Feuerwehr Grünwald wurde ebenfalls alarmiert. Beim Eintreffen war die vierköpfige Familie des Wohnhauses bereits vor dem Anwesen auf der Straße. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Nach ersten Abklärungen vor Ort soll ein Weihnachtsbaum mit Wachskerzen in Brand geraten sein. Der Hausinhaber habe noch selbst versucht das Brandgeschehen zu löschen, was ihm jedoch nicht gelang. Bei dem Versuch zog er sich Brandverletzungen zu. Die Familienangehörigen erlitten Rauchgasverletzungen und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung und ärztlichen Untersuchung gebracht werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache übernahm das Kommissariat 13 (Branddelikte) der Münchner Kriminalpolizei. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Damit die Weihnachtstage für alle ruhig bleiben und keine Brandkatastrophe eintritt, empfiehlt sich die Beachtung einiger Hinweise:

Kaufen Sie Ihren Tannenbaum erst kurz vor Weihnachten und lagern Sie ihn in einem mit Wasser befüllten Gefäß.

Christbäume sollten einen festen Stand haben. Zusätzlich empfiehlt sich eine nicht brennbare Unterlage.

Stellen Sie den Baum an einen Ort ohne Zugluft.

Der Weihnachtsbaum sollte genügend Abstand zu brennbaren Gegenständen haben.

Befestigen Sie die Kerzen aufrecht. Achten Sie auf einen sicheren Stand der Kerzen und einen ausreichend großen Abstand zu Zweigen.

Kontrollieren Sie regelmäßig, ob der Baum austrocknet und Nadeln verliert. Allenfalls können Sie den Baum von Zeit zu Zeit mit Wasser besprühen.

Zünden Sie am trockenen Baum keine Kerzen mehr an.

Es empfiehlt sich, einen Feuerlöscher, eine Löschdecke oder einen Eimer mit Wasser in der Nähe des Christbaumes zu platzieren.

Brennende Kerzen dürfen nie unbeaufsichtigt sein. Löschen Sie die Kerzen vor dem Verlassen des Zimmers.

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Christbaumes spielen und halten Sie Haustiere fern.

Auch elektrische Lichterketten können eine Gefahr darstellen. Achten Sie auf deren einwandfreie Funktionsweise.

2203. Fahrzeugbrand – Bogenhausen

Am Dienstag, 26.12.2023, gegen 19:30 Uhr, erhielt die Polizei die Mitteilung über einen brennenden Pkw in der Englschalkinger Straße. In einer Tiefgarage war ein Pkw Toyota in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Personen wurden hierbei nicht verletzt.

Ein Brandfahnder des Kommissariats 13 begutachtete den Pkw vor Ort. Nach den ersten Ermittlungen kann ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

2204. Einbruch in Gaststätte – Maxvorstadt

Am Sonntag, 24.12.2023, gegen 02:30 Uhr, gelang ein bislang unbekannter männlicher Täter gewaltsam durch ein Fenster in die Räumlichkeiten einer Gaststätte. Dort entwendete er unter anderem eine Geldkassette, sowie Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Im Anschluss flüchtete er unerkannt in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Dachauer Straße, Karlstraße, Marsstraße (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2205. Versuchter Einbruch in Wohnung – Feldmoching-Hasenbergl

Am Mittwoch, 27.12.2023, gegen 01:45 Uhr, bemerkte ein 33-jähriger Bewohner, welcher sich zur Tatzeit in der Wohnung befand, Geräusche an seiner Terrassentüre. Er stellte fest, dass ein bislang unbekannter Täter versuchte, gewaltsam in die Wohnung einzudringen. Der unbekannte Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

An der Terrassentüre entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, athletischer Körperbau, schwarze Bomberjacke

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Lassallestraße, Himmelschlüsselstraße, Paula-Breitenbach-Weg Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2206. Einbruch in Einfamilienhaus – Oberschleißheim

Am Dienstag, 26.12.2023, gegen 02:00 Uhr, stellte ein 33-Jähriger fest, dass in sein Einfamilienhaus eingebrochen worden war. Er verständigte sofort den Notruf der Polizei.

Nach den ersten Erkenntnissen gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter in das Einfamilienhaus, indem sie gewaltsam durch ein Fenster eindrangen. Sie entwendeten Schmuck in Höhe von mehreren tausend Euro sowie mehrere Flaschen mit alkoholischen Getränken. Außerdem versuchten sie einen Tresor gewaltsam zu öffnen. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Anschließend flüchteten sie mit der Tatbeute unerkannt in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum, zwischen 00:00 Uhr und 02:00 Uhr, im Bereich der St.-Margarethen-Straße, Am Isarbach, Ringstraße (Oberschleißheim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2207. Versuchter Einbruch in Wohnung – Laim

Am Montag, 25.12.2023, gegen 20:00 Uhr, stellte eine 43-Jährige fest, dass in ihre Wohnung eingebrochen worden war. Sie verständigte sofort den Notruf der Polizei.

Nach den ersten Erkenntnissen gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in die Wohnung, indem sie gewaltsam durch ein Fenster eindrangen. Anschließend verließen sie ohne Tatbeute die Wohnung.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 19:30 Uhr im Bereich der Perhamerstraße, Rapotostraße, Lutzstraße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2208. Körperverletzungsdelikt; eine Person festgenommen – Maxvorstadt

Bereits am Freitag, 22.12.2023, gegen 20:45 Uhr, kam es im Alten Botanischen Garten zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren beteiligten Personen. Dabei hat unter anderem ein 27-Jähriger einen 24-Jährigen (beide Somalische Staatsangehörige) geschlagen.

Ein zufällig vorbeikommender 26-jähriger Münchner Polizeibeamter, welcher gerade privat in seiner Freizeit im Bereich der Elisenstraße unterwegs war, bemerkte den Vorfall, informierte den Polizeinotruf 110 und wollte daraufhin schlichtend eingreifen. Als er sich gegenüber den Beteiligten als Polizeibeamter zu erkennen gab, ist er unvermittelt vom 27-Jährigen angegriffen worden. Hierbei ist dem Polizeibeamten mehrfach vom 27-Jährigen ins Gesicht geschlagen worden.

Erst als hinzugerufene Streifen der Münchner Polizei eintrafen, konnten sie den 27-Jährigen vorläufig festnehmen.

Nach seiner Festnahme leistete der 27-Jährige weiterhin Widerstand.

Bei der Auseinandersetzung wurde der 27-Jährige leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen ambulant in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach dortiger Versorgung ist er zu einer Polizeiinspektion verbracht worden. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und er wurde wegen Körperverletzung und Widerstandes gegenüber Polizeibeamten angezeigt. Anschließend ist er entlassen worden.

Der 26-jährige Polizeibeamte wurde bei dem tätlichen Angriff leicht verletzt.

Hinsichtlich der Hintergründe für die Körperverletzung und der genauen Tatabläufe sind noch weitere Ermittlungen der Münchner Kriminalpolizei notwendig.