2072. Raubdelikt – Lerchenau

Am Donnerstag, 30.11.2023, gegen 22:10 Uhr, befand sich eine 53-Jährige mit Wohnsitz in München auf einem Fußweg zwischen der Niederalteicher Straße und der Reinachstraße. Dort wurde sie plötzlich von hinten von einem bislang unbekannten Täter gegen die Schulter gestoßen. Fast zeitgleich entriss ihr ein weiterer unbekannter Täter ihre Laptoptasche (darin befanden sich ein Laptop und ein Handy im Wert von mehreren hundert Euro), die sie in der Hand trug.

Nach der Tat flüchteten die beiden Täter in eine dortige Grünanlage. Die 53-Jährige rief den Polizeinotruf 110 an und sofort wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, an denen über zehn Streifen beteiligt waren, von der Münchner Polizei aufgenommen. Die Fahndung, an der auch ein Diensthund eingesetzt war, erbrachte keine Hinweise auf die Täter.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, kräftige Statur, südeuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit schwarzer Winterjacke mit Kapuze die über den Kopf gezogen war, dunkler Hose und dunklen Schuhen

Täter 2:

Männlich, ca. 1,70 m groß, schlanke Statur, bekleidet mit dunkler Mütze, dunkler Winterjacke, dunkler Hose und dunklen Schuhen

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Niederalteicher Straße, Reinachstraße (Lerchenau) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2073. Raubdelikte; Festnahme von zwei Tatverdächtigen – Taufkirchen

-siehe Medieninformation vom 29.11.2023, Nr. 2057

-siehe Medieninformation vom 30.11.2023, Nr. 2064

Wie bereits berichtet, kam es am Dienstag, 28.11.2023, in Sauerlach und am Mittwoch, 29.11.2023, in Taufkirchen zu jeweils einem Raubdelikt durch zwei damals unbekannte Täter, die sich jeweils nach den Taten unerkannt entfernen konnten.

Im Rahmen der intensiv geführten Ermittlungen durch das Kommissariat 21 (Raubdelikte) ergab sich der Verdacht, dass beide Taten durch dieselben Täter begangen worden waren. Es handelt sich dabei um einen 18-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München und einen 17-Jährigen mit Wohnsitz in München.

Daraufhin wurden Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der beiden von der Staatsanwaltschaft München I beantragt und vom Gericht bestätigt. Beide Wohnungen wurden am Donnerstag, 30.11.2023, von der Polizei betreten und durchsucht. Die beiden Tatverdächtigen wurden nicht angetroffen.

Am Freitag, 01.12.2023, gegen 01:15 Uhr, konnten die beiden Tatverdächtigen dann in der Wohnung des 18-Jährigen von der Polizei festgenommen werden. Sie wurden in die Haftanstalt im Polizeipräsidium München gebracht und dort einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ jeweils einen Haftbefehl.

Die weiteren Ermittlungen laufen weiterhin beim Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

2074. Einbruch in Reihenhaus – Neuhausen

Zwischen Dienstag, 28.11.2023, gegen 09:00 Uhr und Freitag, 01.12.2023, gegen 08:00 Uhr, konnten bislang unbekannte Täter in ein Reihenhaus einbrechen, indem sie eine Terrassentüre gewaltsam öffneten. Sie durchsuchten mehrere Zimmer und entwendeten einen Tresor, in dem sich nach den ersten Ermittlungen Schmuck (im Wert von mehreren tausend Euro) befand. Nach der Tat entfernten sich die Täter unerkannt vom Tatort.

Vor Ort wurden Spurensicherungsmaßnahmen durch die Polizei durchgeführt.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) führt die weiteren Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hofenfelsstraße, Klugstraße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Mit dem Beginn der dunklen Jahreszeit steigt auch die Gefahr von Wohnungseinbruchsdiebstählen. Wie in den letzten Jahren wird auch in diesem Jahr mit einem Anstieg von Einbruchsdiebstählen während der Wintermonate gerechnet. Die Täter nutzen die längeren Dunkelphasen und die Abwesenheit der Bewohner aus, um in Häuser und Wohnungen einzudringen. Dabei entsteht nicht nur ein erheblicher materieller Schaden, sondern auch ein großer psychischer Stress für die Opfer.

Die Anzahl der Einbrüche hat zwar noch nicht das Niveau der „Vor-Corona“ Zeit erreicht, aber ist wieder ein leichter Anstieg erkennbar.

Schon mit einfachsten Vorsichtsmaßnahmen können Sie das Risiko eines Einbruchs in Ihre Wohnung vermindern:

• Verschließen Sie alle Wohn- und Eingangstüren sowie alle Fenster (auch gekippte Fenster sind für Einbrecher oft in wenigen Sekunden zu öffnen)!

• Verstecken Sie niemals ihren Wohnungsschlüssel (beinahe alle Verstecke wie im Blumenkübel oder unter der Fußmatte sind dem Einbrecher bekannt)!

• Während längeren Abwesenheiten (z.B. Urlaub, Geschäftsreise) sind Hinweise, die dem Einbrecher verraten, dass ihre Wohnung zurzeit nicht bewohnt wird, unbedingt zu vermeiden (z.B. geschlossene Jalousien zu jeder Tages- und Nachtzeit oder nicht geleerte Briefkästen)!

2075. Körperverletzungsdelikt – Berg am Laim

Am Freitag, 01.12.2023, gegen 15:00 Uhr, betraten ein 50-Jähriger und ein 21-Jähriger zusammen den Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses, in welchem sie wohnen. Dort trafen sie auf vier Personen (ein 46-Jähriger und ein 48-Jähriger – beide dort ebenfalls wohnhaft – sowie einen 22-Jährigen und einen 51-Jährigen, beide mit Wohnsitzen im Landkreis Fürstenfeldbruck).

Nach den ersten Erkenntnissen kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Personengruppen, bei welcher der 21-Jährige und der 50-Jährige geschlagen und getreten wurden. Der 50-Jährige wehrte sich gegen den Angriff mit einem Pfefferspray. Die beiden Angegriffenen verließen das Haus und alarmierten die Polizei. Sofort wurden über zehn Streifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt um diese Situation zu klären.

Die Beamten konnten feststellen, dass sich die vier Personen mittlerweile in einer Wohnung in dem Haus befanden. Diese Wohnung wurde von der Polizei geöffnet und die vier Personen wurden vorläufig festgenommen.

Der 21-Jährige und der 50-Jährige waren jeweils verletzt und sie mussten zur Abklärung ihrer Verletzungen vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden.

Die vier Personen in der Wohnung wurden wegen einer gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung angezeigt und danach vor Ort wieder entlassen. Gegen den 50-Jährigen wurde ebenfalls eine Anzeige erstattet wegen eines Körperverletzungsdelikts aufgrund der Benutzung des Pfeffersprays.

Das Kommissariat 26 (Körperverletzungsdelikte) führt die weiteren Ermittlungen. Nach den ersten vorläufigen Erkenntnissen könnte die Ursache für den Streit in einem länger bestehenden Nachbarschaftsstreit liegen.

2076. Einsätze durch die Schneefälle – Stadtgebiet und Landkreis

-siehe Medieninformation vom 01.12.2023, Nr. 2071

Aufgrund der starken Schneefälle in Oberbayern gab es auch für die Münchner Polizei ab Freitagabend, 01.12.2023, einige Einsätze im Stadtgebiet und im Landkreis, die im Zusammenhang mit der Wettersituation standen. Bis Sonntagfrüh, 03.12.2023, gab es über dreihundertfünfzig Einsätze wegen schneebedingten Schäden und anderen Gefahrensituationen (glatte Stellen, herabgefallene Äste, drohende Dachlawinen und ähnliches).

Dazu wurden über dreihundert Verkehrsunfälle gemeldet, bei denen primär rutschende Fahrzeuge mit anderen Fahrzeugen kollidierten oder geparkte Fahrzeuge beschädigten. Zu größeren Verkehrsunfällen kam es nicht, da weniger Fahrzeuge unterwegs waren und die fahrenden Verkehrsteilnehmer mit reduzierter und an die Wetterbedingungen angepasster Geschwindigkeit fuhren.

2077. Terminhinweis: Adventskonzerte des Chors der Polizei München

Gemeinsam mit dem Blechbläserquintett des Polizeiorchesters Bayern bietet der Chor der Polizei München wieder ein abwechslungsreiches vokales und instrumentales Vorweihnachtsprogramm an.

Dabei werden rund 70 Minuten adventliche Musik in verschiedenen Sprachen und Stilrichtungen präsentiert:

Vom heimeligen Wiegenlied über sphärische Klänge in „STARS“ bis hin zu jazzigen Elementen und vieles mehr.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, die Konzerte der Musikgruppen der Polizei in der Vorweihnachtszeit zu genießen.

Guter Ton verbindet - wir freuen uns auf Sie!

Sonntag, 03. Dezember, 17:00 Uhr – St. Martin, Moosach

Freitag, 15. Dezember, 19:30 Uhr – Heilig Geist, Viktualienmarkt

Sonntag, 17. Dezember, 16:00 Uhr – Alter Peter, Marienplatz

Karten á 12 Euro über www.muenchenticket.de, zzgl. Gebühren (Abendkasse 15 Euro)

Schüler / Studenten 7 Euro zzgl. Gebühren (Abendkasse 10 Euro)

Kinder bis einschl. 13 Jahre und Rollstuhlfahrer haben freien Eintritt