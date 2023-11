2054. Einbruch in Bäckerei – Au - Haidhausen

Im Zeitraum von Montagabend, 27.11.2023 bis Dienstag, 28.11.2023, gegen 02:10 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über den hinteren Bereich eines Cafés in das Café.

Im Anschluss wurde der Laden nach Wertgegenständen durchsucht. Was genau entwendet wurde bedarf aktuell noch der weiteren Abklärung. Aus diesem Grund kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Schadenshöhe angegeben werden.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Max-Weber-Platzes, der Kirchenstraße sowie der Schloßstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2055. Brand in einem Lagerhaus – Obersendling

Am Dienstag, 28.11.2023, gegen 22:30 Uhr, stellte ein 45-jähriger Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes mit Wohnsitz in München bei seinem Rundgang eine Rauchentwicklung aus einer Lagerhalle fest. Die verständigte Feuerwehr konnte sich Zutritt zum Gebäude verschaffen. Anschließend konnte das Feuer, das in einem dort abgestellten Doppeldeckerbus sowie bei mehreren Paletten im Gebäude brannte, gelöscht werden.

Die Lagerhalle wurde durch den Brand stark verrußt. Die Schadenshöhe kann bislang nicht beziffert werden.

Die Ermittlungen hat das Kommissariat 13 (Branddelikte) übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Helfenriederstraße, der Schertlinstraße sowie der Geisenhausenerstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13 (Branddelikte), Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2056. Versammlungslage zum albanischen Unabhängigkeitstag – Maxvorstadt

Am Dienstag, 28.11.2023, gegen 20:10 Uhr, fanden sich circa 200 Personen im Bereich zwischen Odeonsplatz und Siegestor zu einer spontanen Versammlung zusammen. Im Bereich der Ludwigsstraße kam es zu Autokorsos, bei denen albanische Flaggen gezeigt und auch pyrotechnische Gegenstände, wie Raketen und Böller, gezündet wurden.

Aufgrund eines sichtbaren Kundgebungscharakters wurde die Veranstaltung als Versammlung eingestuft.

Gegen 21:30 Uhr erfolgte vom Professor-Huber-Platz die Abwanderung über die Ludwigsstraße über den südlichen U-Bahnabgang zum Bahnhof Universität.

Gegen 22:00 Uhr kam es zu verschiedenen Meldungen bei der Polizeieinsatzzentrale hinsichtlich eines massiven Fahrzeugandrangs im Bereich eines Einkaufsmarktes in der Maria-Probst-Straße.

Auch hier kam es zur Verwendung pyrotechnischer Gegenstände.

In der Spitze hatten sich circa 250 Personen auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes eingefunden. Auch hier kam es zu Gesangs- und Tanzeinlagen, bis sich gegen 23:30 Uhr die Personen in kleineren Gruppen wieder entfernt hatten.

Es ist davon auszugehen, dass sich die Beteiligten über soziale Medien zur Feier des albanischen Unabhängigkeitstages verabredet hatten.

Im Einsatzverlauf kam es zu Straftaten aufgrund Vermummung, Beleidigung, Böllerwürfen mit Führung und Handhabung pyrotechnischer Gegenstände sowie der Bedrohung mittels einer Schreckschusswaffe.

Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch das Kriminalfachdezernat 4, Staatsschutzdelikte.

2057. Raub auf Kiosk – Sauerlach

Am Dienstag, 28.11.2023, gegen 14:20 Uhr, hielt sich ein 39-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München an seinem Arbeitsplatz in einem Kiosk in Sauerlach auf.

Zu dem Zeitpunkt betraten zwei unbekannte Männer den Verkaufsraum. Sie waren voll maskiert und drohten dem 39-Jährigen mit einem Messer. Die beiden Männer forderten den 39-Jährigen auf, die Kasse zu öffnen.

Dieser Aufforderung kam der 39-Jährige nach und die Männer entnahmen selbst mehrere hundert Euro Bargeld aus der Kasse.

Im Anschluss flüchteten die beiden Täter in Richtung Bahnhof Sauerlach. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung der Polizei konnten die beiden unbekannten Männer nicht mehr im Umfeld angetroffen werden.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernimmt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Polizei.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:



Täter 1:

Männlich, circa 20 bis 25 Jahre alt, circa 175 Zentimeter groß, bekleidet mit dunkler Hose und schwarz-weiß-gestreiftem Hoodie, dunkle Daunenweste.

Täter 2:

Männlich, circa 20 bis 25 Jahre alt, circa 175 Zentimeter groß, bekleidet mit roter Hose und dunkelblauer Daunenjacke, schwarze Basecap.

Beide Täter führten jeweils ein Messer mit sich.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Bahnhofsplatzes Münchner Straße und des S-Bahnhofes Sauerlach Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2058. Ermittlungen wegen eines Tötungsdeliktes – Opfer identifiziert – Schwabing

- siehe Medieninformation Nr. 2025 vom 24.11.2023

Wie bereits berichtet, wurde die Polizei am Donnerstag, 23.11.2023, um kurz vor 22.00 Uhr, über den Notruf informiert, dass eine Person beim Isarring unterhalb der Kleinhesseloher Brücke (Fußgängerbrücke) brennen würde. Passanten versuchten, die Person noch zu löschen. Es kam jedoch jegliche Hilfe zu spät, so dass letztendlich durch den verständigten Notarzt nur noch der Tod festgestellt werden konnte. Im Rahmen der rechtsmedizinischen Untersuchung konnte schließlich festgestellt werden, dass die unbekannte männliche Person aufgrund einer Fremdeinwirkung verstorben ist.

Die Ermittlungen in dieser Sache führt das Kommissariat 11. Hierzu wurde zwischenzeitlich die Ermittlungsgruppe “Isarring“ gegründet.

Im Rahmen dieser Ermittlungen konnte nun das bislang unbekannte Opfer identifiziert werden. Bei ihm handelt es sich um einen 78-jährigen Deutschen, der im Landkreis München geboren wurde und zuletzt keinen festen Wohnsitz hatte. Der 78-Jährige war dazu dem Obdachlosenmilieu zuzurechnen.

Zeugenaufruf:

Wer hat zum genannten Zeitpunkt oder auch schon möglicherweise davor irgendwelche Wahrnehmungen gemacht, die mit dem Vorfall zusammenhängen können?

Personen die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.