2059. Sicherheit auf dem Christkindlmarkt

Bei großen Veranstaltungen, wie auch dem Christkindlmarkt am Marienplatz, gab es in der Vergangenheit abstrakte Gefährdungserkenntnisse, die sich in den Jahren vor der Corona-Pandemie hauptsächlich auf den Bereich Islamistisch motivierter Extremismus bezogen.

Für die aktuelle Lageeinschätzung und Gefährdungsbeurteilung, die wir täglich durchführen, befinden wir uns in einem intensiven Informationsaustausch mit den nationalen Sicherheitsbehörden. Dazu analysieren und optimieren wir mit der Stadt München im Rahmen unserer bewährten Sicherheitspartnerschaft alle sinnvollen Sicherheitsmaßnahmen, um Risiken zu minimieren. Dieses Jahr werden natürlich auch Erkenntnisse und Bewertungen aus den aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten mit berücksichtigt.

Für München gibt momentan keine Erkenntnisse hinsichtlich einer konkreten Gefährdung der Christkindlmärkte! Nichtsdestotrotz fließen aber auch Vorfälle, wie die aktuellen Geschehnisse derzeitig in Köln (Festnahmen wegen Planung und Vorbereitung eines terroristisch motivierten Anschlags) in unsere aktuellen Bewertungen mit ein.

Mit dem Einsatz vieler Polizeibeamter und einem auf die Erfordernisse der Christkindlmärkte weiterentwickelten Einsatzkonzept, das sich in vielen Punkten in den letzten Jahren bereits sehr bewährt hat, werden wir die Veranstaltungen in der Vorweihnachtszeit schützen.

Die örtlich zuständige Polizeiinspektion 11 ist sowohl mit uniformierten als auch zivilen Kräften auf den zentralen innerstädtischen Christkindlmärkten unterwegs. Dabei wird sie auch von Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei, der Münchner Einsatzhundertschaften und der Taschendiebfahndung unterstützt.

Seit Jahren hat die Stadt München einen Sicherheitsdienst beauftragt, der mit Ordnerstreifen auf dem Areal unterwegs ist. Die Polizei wird bei begründeten Verdachtsfällen sowohl selektive Taschenkontrollen als auch Personenkontrollen durchführen.

Die Videoüberwachung am Marienplatz und in der Fußgängerzone während des Christkindlmarktes hat sich in den letzten Jahren sehr bewährt. Dieses Jahr werden an verschiedenen Standorten 18 Kameras angebracht. Dadurch können Sicherheitsstörungen schnell erkannt und notwendige Maßnahmen veranlasst werden.

Auch dieses Jahr stehen wir mit den zuständigen Sicherheitsbehörden in Kontakt und prüfen gegebenenfalls bauliche oder technische Maßnahmen, um die Sicherheit für die Besucher der Christkindlmärkte im Bereich des Polizeipräsidiums München zu erhöhen. Die Betonelemente, Pflanztröge und technischen Sicherungen sind eine Maßnahme des KVR, um im Umfeld von Christkindlmärkten die Sicherheit mittels baulicher Maßnahmen zu erhöhen. Die Polizei wurde in die Planungen – wie u.a. auch die Branddirektion – miteingebunden.

2060. Versuchtes Tötungsdelikt; ein Tatverdächtiger festgenommen – Sendling

Bereits am Freitag, 24.11.2023, gegen 21:15 Uhr, kam es in einer Gemeinschaftsunterkunft für Betreutes Wohnen in München-Sendling zu einem gewalttätigen Übergriff. In der dortigen Gemeinschaftsküche stach ein 48-jähriger völlig unvermittelt einem dort anwesenden 64-Jährigen ein Küchenmesser von hinten in die rechte Körperseite. Anschließend flüchtete der 48-Jährige aus der Küche.

Der 64-Jährige wurde verletzt und durch den Rettungsdienst stationär in ein Krankenhaus gebracht. Der 48-jährige Tatverdächtige konnte schließlich durch polizeiliche Einsatzkräfte in Tatortnähe angetroffen und widerstandslos festgenommen werden.

Nachdem die Tat in der Folgebewertung durch die Staatsanwaltschaft München I als versuchter Mord eingeschätzt wurde, wurden die Ermittlungen nun vom Kommissariat 11 übernommen. Gegen den Beschuldigten wurde ein Unterbringungsbefehl erlassen. Gegenstand der Ermittlungen ist dabei vor allem auch das Tatmotiv bzw. die weiteren Hintergründe zur Tat.

2061. Verkehrsunfall mit Winterdienstfahrzeug – eine Person leicht verletzt – Schwabing

Am Mittwoch, 29.11.2023, gegen 18:10 Uhr, fuhr ein 53-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Winterräumfahrzeug auf der Schwere-Reiter-Straße in Richtung stadtauswärts.

Zur selben Zeit führte eine 59-jährige als Fahrerin einer Straßenbahn diese ebenfalls auf der Schwere-Reiter-Straße in Richtung stadtauswärts.

An der Einmündung zur Elisabethstraße wollte der Fahrer des Winterräumfahrzeuges nach links abbiegen, um zu wenden.

Hierbei kam es im Bereich des straßenbündigen Gleiskörpers zum Zusammenstoß zwischen der Trambahn und dem Winterdienstfahrzeug. Die Trambahn stieß frontal gegen die linke Fahrzeugseite des Räumfahrzeuges und schob dieses noch einige Meter mit.

Durch den Zusammenstoß erlitt der 53-Jährige leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus verbracht.

Sowohl die Trambahn, als auch das Räumfahrzeug wurden stark beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Schwere-Reiter-Straße musste im Bereich der Unfallstelle für etwa zwei Stunden komplett gesperrt werden.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden von der Verkehrspolizei München geführt.

2062. Einbruch in Reihenhaus - Harlaching

Im Zeitraum von Mittwoch, 29.11.2023, 17:15 Uhr, bis Mittwoch, 29.11.2023, 18:45 Uhr gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam nach Überwinden eines Maschendrahtzaunes in ein Reihenmittelhaus in Harlaching.

Im Anschluss wurde das Anwesen nach Wertgegenständen durchsucht.

Die Täter entwendeten mehrere Schmuckstücke und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Klausener Straße, der Waidbrucker Straße sowie der Gufidauner Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte), Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2063. Brandfall; Eine Person verstorben – Laim

Am Mittwoch, 29.11.2023, gegen 21:30, stellte eine Anwohnerin auch Rauchgeruch in einem dreistöckigen Mehrfamilienhaus in Laim fest. Sie verständigte daraufhin den Notruf.

Nachdem kurze Zeit später die Berufsfeuerwehr München neben mehreren Streifenwägen der Polizei am besagten Gebäude eingetroffen war, wurde die Brandwohnung im zweiten Obergeschoss des Wohnhauses schnell ausfindig gemacht.

Bei Betreten der Zwei-Zimmer-Wohnung konnte die 84-jährige Wohnungsinhaberin nur noch tot in ihrem Schlafzimmer aufgefunden werden. Das Feuer war zu diesem Zeitpunkt bereits von selbst erloschen.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere 10.000 Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

2064. Raubdelikt - Taufkirchen

Am Mittwoch, 29.11.2023 gegen 23:20 Uhr betraten zwei bislang unbekannte männliche Täter maskiert eine Tankstelle im Bereich Lindenring. Die mit Messer bewaffneten Täter forderten den Mitarbeiter der Tankstelle auf, die Kasse zu öffnen.

Dieser Aufforderung kam der Mitarbeiter nach. Einer der beiden Täter griff daraufhin selbst in die Kasse und entnahm hieraus Bargeld.

Im Anschluss flüchteten die beiden Täter in stadtauswärtiger Richtung.

Nach der Tat verständigte der Mitarbeiter den Polizeinotruf 110. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne den gewünschten Erfolg.

Personenbeschreibung:



1.Täter:

Scheinbares Alter circa 20 Jahre, circa 1,75 bis 1,80 m groß, maskiert mit Sturmhaube und Sonnenbrille, kräftigere Statur, bekleidet mit dunkelblauer Winterjacke, blauer Pulli, schwarze Hose mit weißem Streifen, weiße Schuhe, bewaffnet mit einem Klappmesser.

2. Täter:

Scheinbares Alter 15 bis 18 Jahre, circa 1,70 m groß, Sturmhaube, schwarze Base Cap und Sonnenbrille, bekleidet mit einem grauen Pulli, schwarze Schuhe, bewaffnet mit einem Klappmesser.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Lindenrings Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2065. Öffentlichkeitsfahndung nach Raubdelikt – Stadtgebiet München

- Siehe Pressebericht des Polizeipräsidiums München vom 18.07 2023, Nr. 1180

- Siehe Öffentlichkeitsfahndung nach Raubdelikt vom 15.07.2023

Wie bereits berichtet, kam es in der Nacht von Samstag, 15.07.2023 auf Sonntag, 16.07.2023, gegen 01:40 Uhr, zu einem Raubdelikt. Hier war ein 29-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg am Ostbahnhof in eine S-Bahn in Richtung Ebersberg gestiegen. Dort traf er auf einen ihm unbekannten Mann, der sich zunächst bei einem anderen Fahrgast nach der Fahrtrichtung der S-Bahn erkundigte.

Aufgrund von Verständigungsproblemen wollte der 29-Jährige dem unbekannten Mann helfen. Unvermittelt packte jedoch der Unbekannte den 29-Jährigen am Hemd, schlug ihn zweimal ins Gesicht und forderte Geld.

Der Mann konnte den Angreifer von sich wegschieben und es kam im Anschluss zu keinen weiteren Tathandlungen.

Der Unbekannte verließ im Anschluss die S-Bahn.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) übernahm die Ermittlungen in diesem Fall und beantragte zwischenzeitlich bei der Staatsanwaltschaft München I einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung, welcher durch das Amtsgericht München erlassen wurde.

Zeugenaufruf:

Wer hat den gesuchten Tatverdächtigen gesehen oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?

Die Fahndung mit Lichtbild des Tatverdächtigen befindet sich unter folgendem Link: Die Bayerische Polizei - Öffentlichkeitsfahndung nach Raubdelikt (bayern.de)

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.