518. Tötungsdelikt – Untermenzing – weitere Ermittlungen

- siehe Medieninformation vom 15.01.2023, Nr. 75

- siehe Medieninformation vom 20.01.2023, Nr. 121

Wie bereits berichtet, wurde am Freitag, 13.01.2023, nach 14:00 Uhr ein 76-Jähriger in seiner Wohnung tot aufgefunden. Aufgrund der Gesamtumstände geht die Polizei von einem Fremdverschulden aus, weshalb hier wegen eines Tötungsdeliktes ermittelt wird.

Die weiteren Ermittlungen wurden in der Folge durch das Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) des Polizeipräsidiums München übernommen. Am Tatort wurden dazu intensive Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die Ermittlungen zur Person des 76-Jährigen ergaben, dass dieser die Wohnung in der Francéstraße allein bewohnte. Der kontaktfreudige starke Raucher war in der Regel häufig im Freien mit seinem Gehwagen unterwegs und nutzte dabei auch öffentliche Verkehrsmittel. Nach einer schweren Operation im Herbst 2021 unterstützten ihn mehrere Personen bei Einkäufen, behördlichen Angelegenheiten und bei der Körperpflege. Die Personen, welche bisher noch nicht mit der EG France in Kontakt traten und befragt wurden, werden gebeten, sich zu melden.

Weiterhin ergab sich, dass der 76-Jährige noch am Samstag, 07.01.2023 auf offener Straße, teilweise mit Freunden und in der Nähe seiner Wohnung mit seinem Rollator unterwegs war. Dazu besuchte ihn am Sonntagabend bis ca. 20.00 Uhr noch ein Nachbar in seiner Wohnung. Aktuell wird aufgrund der Ermittlungen davon ausgegangen, dass die Tatzeit am Montag, 09.01.2023 im Laufe des Vormittags liegt. Kurz vor der Tatzeit beklagte der 76-Jährige noch den Verlust seines Mobiltelefons (Klapphandy Beafon SL630).

Zeugenaufruf:

Wer kennt diesen Mann und kann Auskunft über ihn und sein Umfeld geben?

Wer hat diesen Mann insbesondere im Zeitraum zwischen dem 01.01.2023 und dem 09.01.2023 gesehen und hat dabei Beobachtungen in Bezug auf Begleitpersonen oder andere relevante Besonderheiten machen können.

Der 76-Jährige war sehr kontaktfreudig und kam mit vielen Männern und Frauen schnell ins Gespräch. Nach einer schweren Operation im Herbst 2021 unterstützten ihn mehrere Personen bei Einkäufen, behördlichen Angelegenheiten und bei der Körperpflege. Die Personen, welche bisher noch nicht mit der EG France in Kontakt traten und befragt wurden, werden gebeten, sich zu melden.

Personen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich umgehend mit dem Kommissariat 11 unter Telefon 089/2910-0 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

519. Versuchtes Tötungsdelikt; ein Tatverdächtiger festgenommen – Freimann

Am Montag, 27.03.2023, gegen 20.00 Uhr kam es in einer Wohnunterkunft zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 63-Jährigen und einem 37-Jährigen, die sich beide dort berechtigt aufhielten. Im Rahmen dieser Konfrontation erhielt der 37-Jährige nach den aktuellen Erkenntnissen mehrere Stichverletzungen mit einem Küchenmesser. Die Polizei wurde durch den dortigen Sicherheitsdienst verständigt. Vor Ort konnte anschließend der 63-Jährige als Tatverdächtiger widerstandslos festgenommen werden. Der 37-Jährige wurde aufgrund seiner lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert. Beide Personen waren nach dem aktuellem Ermittlungsstand deutlich alkoholisiert.

Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache wurden vom Kommissariat 11 des Polizeipräsidium München übernommen. Die beiden Beteiligten kamen hier aus bislang unbekannten Gründen in Streit. Der 63-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

520. Verkehrsunfall zwischen Radfahrer; eine Person schwer verletzt – Trudering

Am Dienstag, 28.03.2023, gegen 07:55 Uhr, fuhr ein 34-jähriger Fahrradfahrer mit Wohnsitz in München die Schwablhofstraße in Richtung Rapplweg. Eine 15-jährige mit Wohnsitz in München fuhr gleichzeitig mit einem Fahrrad die Schwablhofstraße in Richtung Wasserburger Landstraße.

Als der 34-Jährige eine andere bislang nicht bekannte Radfahrerin überholen wollte, kam es zum Zusammenstoß zwischen dem 34-Jährigen und der 15-Jährigen. Die 15-Jährige, die keinen Fahrradhelm trug, wurde bei dem Unfall schwer verletzt (Kopfverletzung) und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 34-Jährige blieb unverletzt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere die Radfahrerin die durch den Unfallverursacher überholt wurde, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

521. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Trambahn; zwei Personen verletzt – Pasing

Am Dienstag, 28.03.2023, gegen 16:50 Uhr, beabsichtigte ein 36-jähriger Pkw-Fahrer mit Wohnsitz in München mit einem Smart auf der Straße Am Knie zu wenden. Gleichzeitig fuhr dort eine Trambahn der Linie 19.

Während des Wendevorgangs des 36-Jährigen kam es zum Zusammenstoß zwischen seinem Fahrzeug und der Trambahn, die noch eine Gefahrenbremsung einleitete. Nach dem Zusammenstoß wurde der Pkw noch circa 30 Meter von der Trambahn vor sich hergeschoben. Der 36-Jährige wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Eine 78-Jährige mit Wohnsitz in München, welche sich als Fahrgast in der Straßenbahn befand, wurde leicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt mehreren tausend Euro.

Während der Unfallaufnahme war die Straße Am Knie im Bereich der Unfallörtlichkeit für etwa eineinhalb Stunden gesperrt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

522. Versuchter Wohnungseinbruch – Schwabing

Am Dienstag, 28.03.2023, gegen 13:30 Uhr, beobachtete ein Zeuge in einem Mehrfamilienhaus in Schwabing, wie zwei bislang unbekannte Täter versuchten, die Türe der Nachbarswohnung mit einem Werkzeug gewaltsam zu öffnen. Als der Zeuge diese zwei Personen ansprach, flüchteten diese aus dem Mehrfamilienhaus. Anschließend verständigte der Zeuge den Notruf der Polizei. Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zum Wohnhaus geschickt. Die Fahndungsmaßnahmen erbrachten keine Hinweise auf die Täter.

Nach dem jetzigen Ermittlungsstand entstand nur ein minimaler Sachschaden an der Wohnungstüre.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei übernommen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 30 – 35 Jahre alt, ca. 1,85 m groß, südosteuropäisches Aussehen, sprach mit ausländischem Akzent, dunkler Bart, dunkle Haare, bekleidet mit dunkelblauem Jogginganzug Marke Adidas, dunkler Rucksack

Täter 2:

Männlich, ca. 30 – 35 Jahre alt, ca. 1,65 m groß, dunkler Bart, dunkle Haare, südosteuropäisches Aussehen, bekleidet mit beiger Jacke

Einer der beiden Täter trug schwarze Schuhe der Marke Nike.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum Dienstag, 28.03.2023, zwischen 13:00 Uhr und 14:30 Uhr, im Bereich der Daimlerstraße, Agnesstraße, Neureutherstraße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

523. Einbruch in Einfamilienhaus – Fasanerie

Am Dienstag, 28.03.2023, gegen 18:15 Uhr, bemerkte ein Bewohner eines Einfamilienhauses, nachdem er in dieses zurückgekehrt war, dass in dieses eingebrochen wurde. Er verständigte sofort die Polizei.

Nach ersten Ermittlungen gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter in das Haus, indem sie ein Kellerfenster gewaltsam öffnen konnten. Das Innere des Hauses wurde daraufhin durchsucht. Der oder die unbekannten Täter entwendeten Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum Dienstag, 28.03.2023, zwischen 16:45 Uhr und 18:15 Uhr, im Bereich der Mochostraße, Feldmochinger Straße, S-Bahnstation Fasanerie (Fasanerie) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

524. Einbruch in ein Geschäft – Maxvorstadt

Am Montag, 27.03.2023, gegen 15:00 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter über die Rückseite in ein Geschäft, wo er eine Türe gewaltsam öffnete.

Er durchsuchte das Geschäft und entwendete schließlich die Kasse und weitere Gegenstände (technische Geräte). Die Tatbeute verstaute er ein einer pinken Tragetasche. Danach verließ er das Geschäft wieder.

Als die Geschäftsinhaberin am nächsten Tag den Einbruch bemerkte, wurde der Polizeinotruf 110 verständigt. Am Tatort erfolgte eine umfangreiche Spurensicherung durch die Münchener Kriminalpolizei.

Der Täter konnte Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro entwenden.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall hat das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei übernommen.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, helle Hautfarbe, ohne Bart, dunkler Kapuzenpullover, dunkle Jacke mit Kapuze, dunkle Hose, schwarzer Rucksack

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Brienner Straße, Dachauer Straße, Seidlstraße und Nymphenburger Straße (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.