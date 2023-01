116. Mehrere Wohnungseinbrüche – Mittersendling

Am Donnerstag, 19.01.2023, kam es in einem Zeitraum von 10:50 Uhr bis 22:20 Uhr, zu insgesamt vier Wohnungseinbrüchen in Mittersendling.

In allen vier Fällen gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter durch gewaltsames Öffnen der Fenster und einer Terrassentür in die jeweiligen Räumlichkeiten. Es konnten Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro entwendet werden.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die Ermittlungen übernommen und es werden Tatzusammenhänge geprüft.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im

Fall 1: 13:30 Uhr bis 18:50 Uhr, im Bereich der Waldfriedhofstraße und Kederbacherstraße

Fall 2: 10:50 Uhr bis 18:50 Uhr, im Bereich der Waldfriedhofstraße und Kederbacherstraße

Fall 3: 16:00 Uhr bis 19:30 Uhr, im Bereich Rießerseestraße und Scharnitzstraße

Fall 4: 14:30 Uhr bis 22:20 Uhr, im Bereich Rießerseestraße und Scharnitzstraße

Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

117. Einbruch in Wohnung – Pasing

Im Zeitraum von Dienstag, 10.01.2023, 10:00 Uhr, bis Donnerstag, 19.01.2023, 17:45 Uhr, gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter durch Gewalteinwirkung an einem Fenster in die Räumlichkeiten einer Wohnung in Pasing.

Es wurden Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. entwendet.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Varnhagenstraße, Hieronymusstraße und Volmstraße (Pasing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

118. Handel mit Betäubungsmittel aus Hotelzimmer – Neuhausen

Mitarbeiter eines Hotels in der Arnulfstraße verständigten am Mittwoch, 18.01.2023, gegen 11:00 Uhr, den Polizeinotruf, da ein Gast in seinem Zimmer randalieren würde. Im betroffenen Zimmer wurde ein 22-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Dachau festgestellt. Da er sich aggressiv zeigte, wurden ihm Handfesseln angelegt. Auf seinem Bett konnte eine Druckverschlusstüte mit unbekanntem Inhalt und daneben liegend eine Feinwaage festgestellt werden. Da der Verdacht nahelag, dass es sich dabei um Betäubungsmittel handelte, wurde das Kommissariat 82 (Rauschgiftdelikte) verständigt, welches zum Tatort ausrückte.

Bei der weiteren Durchsuchung des Zimmers wurden mehrere Hundert Gramm eines Pulvers aufgefunden. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass sich der 22-Jährige wahrscheinlich in das Hotel eingemietet hatte, um im Umfeld des Hotels mit Betäubungsmitteln zu handeln. Außerdem hatte er vor einigen Monaten bereits in der gleichen Art und Weise Betäubungsmittel verkauft. Er wurde vorläufig festgenommen und wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Der Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München erließ Haftbefehl.

Das Kommissariat 82 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

119. Trunkenheitsfahrt – Stadtgebiet München

Am Freitag, 20.01.2023, gegen 06:40 Uhr, bemerkte ein 48-Jähriger Autofahrer im Candid-Tunnel einen BMW Pkw, der in Schlangenlinien fuhr. Daraufhin verständigte er den Notruf der Münchner Polizei.

Das betreffende Fahrzeug konnte schließlich auf der A 995 in Richtung A 99 festgestellt werden. Der Zeuge war dem Fahrzeug im sicheren Abstand gefolgt, um die Einsatzkräfte zu dirigieren. Auf die Anhaltesignale zusammen mit Blaulicht und Martinshorn der Polizeifahrzeuge reagierte der Fahrer des BMW nicht. Erst als sich dahinter und davor Polizeifahrzeuge mit Blaulicht befanden, hielt der Fahrer an.

Der 64-jährige Fahrzeugführer war erheblich alkoholisiert und zeigte Ausfallerscheinungen. Für ihn endete die Fahrt. Aufgrund der Anhaltung staute sich der nachfolgende Verkehr für kurze Zeit.

Nach erfolgter Blutentnahme wurde der 64-Jährige entlassen. Er wurde wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen.

120. Öffentlichkeitsfahndung nach Vermissung eines 39-Jährigen – Schwabing

Die Ehefrau des 39-Jährigen begab sich am Freitag, 13.01.2023, zur Polizei und meldete ihren Ehemann als vermisst. Dieser habe am Donnerstag, 12.01.2023, gegen 13:00 Uhr, die gemeinsame Wohnung verlassen, um an die frische Luft zu gehen. Seit diesem Zeitpunkt ist er verschwunden. Sein Mobiltelefon ließ er zu Hause. Der 39-Jährige könnte sich in einer hilflosen Situation befinden.

Sämtliche bislang durchgeführten Suchmaßnahmen verliefen erfolglos.

Das Kommissariat 14 (Vermissungen) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Beschreibung des Vermissten:

Männlich, 39 Jahre alt, ca. 178 cm groß, schlank, Glatze, dunkler Drei-Tage-Bart, Narbe zwischen den Augenbrauen, braune Hornbrille; bekleidet mit dunkelblauer Stepp-Jacke, türkiser Pullover, schwarzes T-Shirt, dunkelblaue Jeans, schwarze Winterschuhe.

Über mitgeführte Gegenstände ist nichts bekannt.

Zeugenaufruf:

Wer hat die vermisste Person gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Unter dem Link (Die Bayerische Polizei - Vermissung eines 39-Jährigen aus München) ist die Öffentlichkeitsfahndung mit Foto des 39-Jährigen eingestellt.

121. Tötungsdelikt – Untermenzing – Öffentlichkeitsfahndung

-Zeugenaufruf

-siehe Pressebericht vom 15.01.2023, Nr. 75

Wie bereits berichtet, kam es am Freitag, 13.01.2023, gegen 14:00 Uhr zur Benachrichtigung der Polizei durch einen Bekannten eines 76-Jährigen mit Wohnsitz in München-Untermenzing, da er diesen seit Tagen nicht mehr erreichen konnte und sich Sorgen machte. Der 76-Jährige wurde bei einer Überprüfung seiner Wohnung dort tot aufgefunden. Aufgrund der Gesamtumstände geht die Polizei von einem Fremdverschulden aus, weshalb hier wegen eines Tötungsdeliktes ermittelt wird.

Die weiteren Ermittlungen wurden in der Folge durch das Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) des Polizeipräsidiums München übernommen. Am Tatort wurden dazu intensive Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die Ermittlungen zur Person des 76-Jährigen ergaben, dass dieser die Wohnung in der Francéstraße allein bewohnte. Er war in der Regel häufig im Freien mit seinem Gehwagen unterwegs und nutzte dabei auch öffentliche Verkehrsmittel. Bei seinen Erledigungen und Einkäufen bekam er immer wieder Hilfe von verschiedenen Personen. Zum Teil wurden ihm auch seine Einkäufe oder der Rollator in die Wohnung gebracht.

Zeugenaufruf:

Wer kennt diesen Mann und kann Auskunft über ihn und sein Umfeld geben?

Unter dem Link (Die Bayerische Polizei - Zeugenaufruf nach Tötungsdelikt) ist die Öffentlichkeitsfahndung mit dem Foto des verstorbenen 76-Jährigen eingestellt.

Wer hat diesen Mann insbesondere im Zeitraum zwischen dem 01.01.2023 und dem 13.01.2023 gesehen und hat dabei Beobachtungen in Bezug auf Begleitpersonen oder andere relevante Besonderheiten machen können?

Personen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich umgehend mit dem Polizeipräsidium München unter Telefon 089/2910-0 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.