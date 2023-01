75. Tötungsdelikt – Untermenzing

Am Freitag, 13.01.2023, gegen 14:00 Uhr, benachrichtigte ein Bekannter eines 76-Jährigen mit Wohnsitz in München-Untermenzing den Polizeinotruf 110, da er diesen seit Tagen nicht mehr erreichen konnte und er sich Sorgen machte.

Mehrere Streifen wurden zu dem Mehrfamilienhaus geschickt und die Beamten betraten die Wohnung. Dort fanden sie den 76-Jährigen Bewohner tot im Innenbereich.

Die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Todesursache wurden umgehend von der Münchner Kriminalpolizei übernommen.

Dabei ergaben sich Hinweise auf ein vorsätzliches Tötungsdelikt, weshalb die Ermittlungen durch das Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) des Polizeipräsidiums München übernommen wurden. Am Tatort wurden dazu intensive Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

76. Festnahme eines Taschendiebes – Altstadt

Am Dienstag, 10.01.2023, wurde bei einer Münchner Polizeiinspektion ein Taschendiebstahl angezeigt, der sich im Untergeschoss des Marienplatz ereignet hatte. Der über 80-jährige Geschädigte konnte den damals unbekannten Täter sehr gut beschreiben.

Bei den daraufhin aufgenommenen Ermittlungen konnten Videoaufnahmen gesichert werden, auf denen man die Tat sehen konnte. Beamte der Münchner Taschendiebfahndung hatten daraufhin einen konkreten Verdacht in Bezug auf einen Tatverdächtigen.

Am Freitag, 13.01.2023, konnten die Polizeibeamten dann an der gleichen Örtlichkeit einen 63-Jährigen mit Wohnsitz in München erkennen, der dort auch den Geldbeutel eines 49-jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck entwendete. Kurz nach der Tat wurde der 63-Jährige festgenommen.

Die Tatbeute konnte sichergestellt werden. Der Tatverdächtige wurde wegen der Diebstähle angezeigt und nach der polizeilichen Sachbearbeitung wieder entlassen.

77. Einbruch in ein Geschäft – Hohenbrunn

Zwischen Donnerstag, 12.01.2023, gegen 19:00 Uhr und Freitag, 13.01.2023, gegen 05:00 Uhr, konnten bislang unbekannte Täter in ein Geschäft in Hohenbrunn einbrechen.

Die Täter drangen über eine Hintertür, die sie gewaltsam öffneten, in die Geschäftsräume ein und entwendeten aus einem Büro Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro. Nach der Tat konnten sie sich unerkannt vom Tatort entfernen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Dorfstraße und Pfarrer-Wenk-Platz (Hohenbrunn) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

78. Einbruch in ein Haus – Zamdorf

Am Freitag, 13.01.2023, gegen 19:25 Uhr, alarmierte eine Anwohnerin den Polizeinotruf 110 und sie teilte mit, dass sie im Garten eines Nachbarhauses eine verdächtige männliche Person gesehen hätte. Dazu hätte sie aus dem Nachbarhaus ungewöhnliche Geräusche gehört und die Bewohner wären nach ihrer Kenntnis momentan nicht zu Hause.

Um diese Situation zu klären, wurden sofort über zehn Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Das Objekt wurde umstellt und abgesucht.

Dabei stellten die Beamten ein gewaltsam geöffnetes und offenstehendes Fenster fest und in den Innenräumen waren mehrere Zimmer durchsucht. Ein Täter konnte nicht mehr angetroffen werden. Intensive Fahndungsmaßnahmen im Umfeld blieben erfolglos.

Ob Gegenstände im Haus entwendet wurden, ist momentan noch in der Abklärung.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, bekleidet mit Kapuze

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Nettelbeckstraße und Friedrich-Eckart-Straße (Zamdorf) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

79. Unerlaubter Gebrauch von Pyrotechnik – Hohenbrunn

Am Freitag, 13.01.2023, gegen 22:00 Uhr, befanden sich Beamte der Polizeiinspektion 28 (Ottobrunn) im Bereich des S-Bahnhofes Hohenbrunn. Dort hörten sie einen lauten Knall und sie konnten daraufhin mehrere junge Personen feststellen, die dort wahrscheinlich Pyrotechnik zündeten.

Zwei Personen konnten von den Beamten als für den Vorfall Verantwortliche identifiziert werden und die beiden entfernten sich, als sie die Polizeibeamten bemerkten. Nach wenigen hundert Metern konnten sie von den Beamten erreicht werden.

Bei einer Durchsuchung wurde in der Jacke einer der beiden Personen ein Böller festgestellt. Die Pyrotechnik wurde sichergestellt und beide Personen (zwei 15-Jährige, beide mit Wohnsitzen im Landkreis München) wurden wegen eines Verstoßes nach dem Sprengstoffgesetz angezeigt. Nach der Sachbearbeitung wurden sie ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

80. Einbruch in ein Haus – Pasing

Am Samstag, 14.01.2023, gegen 21:25 Uhr, riefen Angehörige einer über 80-Jährigen mit Wohnsitz in München beim Polizeinotruf 110 an und sie teilten mit, dass im Haus der über 80-Jährigen gerade ein eingebrochen worden wäre. Die Dame hatte auch mitgeteilt, dass sie einen Einbrecher angetroffen hätte.

Sofort wurden über zehn Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt um die Situation zu klären. Am Haus stellten die Beamten eine gewaltsam geöffnete Terrassentür fest. Nach den Angaben der Anwohnerin hat sie in ihrem Wohnzimmer einen Einbrecher angetroffen, wurde daraufhin von diesem zu Boden gestoßen und danach entfernte er sich sofort.

Umfangreich durchgeführte Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter, an dem auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verliefen erfolglos. Auf vorhandenen Videoaufnahmen konnten zwei Täter erkannt werden.

Bei dem Einbruch wurde nach dem jetzigen Kenntnisstand nichts entwendet.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, helle Haut, bekleidet mit roter Mütze, grauem Anorak mit Kapuze (schwarze Schulterpartie), blaue Jeans und weiße Turnschuhe mit blauen Streifen, führte einen schwarzen Rucksack mit sich

Täter 2:

Männlich, ca. 1,70 m groß, helle Haut, bekleidet mit grüner Mütze, schwarzer langer Jacke, blaue Jeans, blau-lila Turnschuhen mit Reflektoren, führte grünen Rucksack mit sich und trug eine schwarze Mund-Nasen-Maske

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Maria-Eich-Straße und Paosostraße (Pasing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

81. Einbruch in eine Wohnung – Schwabing

Am Samstag, 14.01.2023, gegen 18:50 Uhr, alarmierte eine Anwohnerin den Polizeinotruf 110 und sie teilte mit, dass vor wenigen Stunden in ihrer Wohnung eingebrochen wurde. Sofort wurde eine Streife der Polizeiinspektion 43 (Olympiapark) zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr unbekannte Täter das Mehrfamilienhaus betreten und die Eingangstüre der Wohnung gewaltsam öffnen konnten. In der Wohnung wurden Laptops und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro entwendet.

Nach der Tat konnten die Täter den Tatort unerkannt verlassen.

Die Münchner Kriminalpolizei hat vor Ort Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte).

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Lerchenauer Straße und Petuelring (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.