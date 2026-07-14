WEIDEN I.D.OPF., SCHWANDORF. Der Einsatz von Präventionsfahrräder des Polizeipräsidiums Oberpfalz führte innerhalb weniger Tage zur zweimaligen Festnahme eines 47-jährigen tschechischen Staatsangehörigen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Beteiligung an zahlreichen weiteren Fahrraddiebstählen in der Oberpfalz und darüber hinaus. Die Polizeiinspektion Schwandorf hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Im Rahmen der seit April dieses Jahres eingesetzten Präventionsfahrräder des Polizeipräsidiums Oberpfalz wurde Anfang Juni 2026 im Stadtgebiet Weiden i.d.OPf. ein hochwertiges, mit einem GPS-Sender ausgestattetes Fahrrad durch einen 47-jährigen tschechischen Staatsangehörigen entwendet. Der Mann verfügt über keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Der Tatverdächtige beschädigte zunächst das Fahrradschloss und verbrachte das Fahrrad anschließend in den Bereich des Bahnhofs in Schwarzenfeld, wo er dieses mit einem eigenen Schloss versperrte. Einsatzkräfte der Zentralen Einsatzdienste Weiden nahmen den 47-Jährigen dort vorläufig fest. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde zudem bekannt, dass der Tatverdächtige zuvor am dortigen Bahnhof ein fremdes, unversperrtes Mountainbike ebenfalls mit seinem eigenen Fahrradschloss versperrt hatte. Bei der Durchsuchung des Mannes wurde darüber hinaus eine geringe Menge einer kristallinen Substanz, mutmaßlich Methamphetamin, aufgefunden und sichergestellt. In den frühen Morgenstunden des Montags, 15. Juni 2026, fiel derselbe Tatverdächtige erneut auf. Diesmal brach er im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Schwandorf das Schloss eines weiteren Präventionsfahrrads auf. Aufgrund der Ortung konnte der 47-Jährige kurze Zeit später durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Schwandorf gestellt und erneut vorläufig festgenommen werden. Bei der Festnahme führte der Mann einen Rucksack mit verschiedenen elektronischen Geräten, darunter ein Laptop und ein Mobiltelefon, mit sich. Die Ermittlungen ergaben, dass ein Teil des Inhalts des Rucksacks am Vortag, Sonntag, 14. Juni 2026, einem 39-jährigen polnischen Staatsangehörigen am Hauptbahnhof Regensburg entwendet worden war. Das Diebesgut wurde sichergestellt und dem rechtmäßigen Eigentümer bereits wieder ausgehändigt. Im Zuge der zwischenzeitlich geführten Ermittlungen ergaben sich darüber hinaus Hinweise darauf, dass der Tatverdächtige für zahlreiche weitere Fahrraddiebstähle im gesamten Bereich der Oberpfalz sowie möglicherweise auch über die Grenzen des Regierungsbezirks hinaus verantwortlich sein könnte. Die diesbezüglichen Ermittlungen dauern an und werden mit Hochdruck geführt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Amberg wurde der 47-jährige tschechische Staatsangehörige am Montag, 15. Juni 2026, dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Amberg vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl. Der Mann befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz wertet den vorliegenden Ermittlungserfolg als erste Bestätigung des neuen Konzepts zum Einsatz GPS-gestützter Präventionsfahrräder. Durch den zielgerichteten Einsatz der präparierten Fahrräder konnten nicht nur zwei aktuelle Diebstahlshandlungen zeitnah aufgeklärt, sondern auch weiterführende Ermittlungsansätze zu einer möglichen Serie von Fahrraddiebstählen gewonnen werden.

Veröffentlicht am 14. Juli um 15:00 Uhr