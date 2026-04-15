OBERPFALZ. Fahrraddiebstähle sind weiterhin ein zentrales Thema im Bereich der Eigentumskriminalität. Das Polizeipräsidium Oberpfalz beschreitet deshalb neue Wege und setzt künftig auf speziell präparierte Fahrräder mit GPS-Sendern. Diese werden als sogenannte Köderfahrräder im öffentlichen Raum platziert, um insbesondere professionell agierende Diebesbanden zu überführen.

Fahrraddiebstähle beschäftigen die Polizei in der Oberpfalz seit Jahren. Neben einzelnen Gelegenheitstätern sind zunehmend auch Tätergruppierungen festzustellen, die arbeitsteilig und organisiert vorgehen. Gerade bei solchen Taten erfolgt die Täterermittlung häufig unter erschwerten Bedingungen.

Vor diesem Hintergrund setzt das Polizeipräsidium Oberpfalz nun gezielt sogenannte Köderfahrräder ein. Dabei handelt es sich um hochwertige Fahrräder, die mit GPS-Sendern ausgestattet sind und an geeigneten Orten im öffentlichen Raum abgestellt werden. Wird ein solches Fahrrad entwendet, kann dessen Standort in Echtzeit nachvollzogen werden. Die Maßnahme erfolgt in enger Abstimmung mit allen Staatsanwaltschaften der Oberpfalz. Einsatzkräfte erhalten dadurch die Möglichkeit, entwendete Fahrräder zeitnah zu lokalisieren und Tatverdächtige anzutreffen. Ziel dieser Maßnahme ist es insbesondere, Tätergruppierungen zu identifizieren und bandenmäßig begangene Fahrraddiebstähle konsequent zu verfolgen.

Mit dem Einsatz der präparierten Fahrräder erweitert das Polizeipräsidium Oberpfalz seine Ermittlungsansätze und intensiviert damit auch die Bekämpfung von Fahrraddiebstählen. Gleichzeitig soll von der Maßnahme eine abschreckende Wirkung auf potenzielle Täter ausgehen.

Veröffentlicht am 15. April 2026 um 15:59 Uhr