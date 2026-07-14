MARKTSCHORGAST, LKR. KULMBACH. Nach dem Zeugenaufruf zu einem Telefonbetrug mit einer Geldübergabe haben sich neue Ermittlungsansätze ergeben. Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet erneut um Hinweise aus der Bevölkerung.

Bereits am Dienstag, 7. Juli 2026, übergab eine 85-Jährige nach einem betrügerischen Telefonanruf an ihrem Wohnanwesen am Kapellenberg einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag an einen bislang unbekannten Mann.

Aufgrund eines eingegangenen Zeugenhinweises konnten die Ermittler neue Erkenntnisse gewinnen. In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei Bayreuth insbesondere einen Taxifahrer, der am Dienstag, 7. Juli 2026, im Bereich des Marktplatzes in Marktschorgast einen Fahrgast vor einer Pizzeria absetzte. Bei dem Taxi soll es sich um einen Van der Marke Volkswagen mit schwarzer Aufschrift an den Fahrzeugseiten gehandelt haben. Der Fahrer könnte für die Ermittlungen wichtige Hinweise geben.

Auch der Fahrgast, der wie folgt beschrieben wird, könnte für die Ermittlungen von Bedeutung sein:

etwa 25 bis 30 Jahre alt

etwa 165 Zentimeter groß

schlanke Statur

dunkle, nackenlange, gelockte Haare

weißes T-Shirt und beigefarbener Trenchcoat

Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet den Taxifahrer sowie den beschriebenen Fahrgast, sich zu melden. Ebenso werden weitere Zeugen gesucht, die am Dienstag, 7. Juli 2026, im Bereich des Marktplatzes verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Personen geben können.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 entgegen.



Hier noch einmal die Ausgangsmeldung vom 10. Juli 2026: Die Bayerische Polizei - Bargeld an Telefonbetrüger übergeben