MARKTSCHORGAST, LKR. KULMBACH. Betrüger erbeuteten am Dienstag von einer Seniorin einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Über mehrere Wochen kontaktierten die Täter die 85-jährige Frau telefonisch und täuschten vor, ein Angehöriger sei schwer erkrankt. Am Dienstag meldeten sie sich erneut und behaupteten, es bestehe Hoffnung auf eine erfolgreiche Behandlung. Hierfür werde jedoch dringend Geld benötigt. Im Glauben, ihrem Angehörigen zu helfen, übergab die Seniorin zwischen 9 Uhr und 15 Uhr an ihrem Wohnanwesen am Kapellenberg einem bislang unbekannten Mann einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag.

Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben:

• Männlich

• Kleinere Statur

• Bekleidet mit einem weißen T-Shirt

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer hat am Dienstag im Bereich Kapellenberg oder Bahnhofstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 entgegen.