1031. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; zwei Personen verletzt – Moosach

Am Montag, 13.07.2026, gegen 07:30 Uhr, fuhr ein 62-jähriger mit kosovarischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München mit einem Toyota Pkw auf der Triebstraße von der Landshuter Allee kommend in Richtung stadtauswärts. An der Kreuzung zur Lassallestraße wollte er diese geradeaus überqueren.

Zeitgleich fuhr eine 59-jährige Deutsche mit Wohnsitz im Landkreis Dachau mit einem Porsche Pkw auf der Triebstraße in entgegengesetzter Richtung. An der Kreuzung zur Lassallestraße wollte sie nach links in diese einbiegen.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der 62-Jährige wurde schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 59-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte einer der beiden Beteiligten das für ihn geltende Rotlicht missachtet haben. Da beide Fahrzeugführer angaben, bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein, sind die genauen Umstände des Unfalls Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Sie wurden für die weiteren Ermittlungen sichergestellt, welche die Münchner Verkehrspolizei führt.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1032. Fahrradfahrer kollidiert mit Fußgängerin und flüchtet; eine Person verletzt – Schwabing

Am Montag, 13.07.2026, gegen 12:10 Uhr, kam es in der Rheinstraße in Schwabing zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Fußgängerin.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrradfahrer verbotswidrig den linken Gehweg der Rheinstraße von der Mainzer Straße kommend in Richtung Bonner Straße und stieß auf Höhe der Hausnummer 33 mit einer über 80-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in München zusammen.

Die Frau stürzte und wurde leicht verletzt. Sie musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der bislang unbekannte Fahrradfahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zur Identität des flüchtigen Fahrradfahrers geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1033. Zusammenstoß zwischen Pkw und Rennrad; eine Person schwer verletzt – Ludwigsvorstadt

Am Montag, 13.07.2026, gegen 17:15 Uhr, fuhr ein 38-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen mit einem Mercedes Pkw auf dem Bavariaring in Richtung Theresienhöhe. An der Einmündung zur Beethovenstraße wollte er geradeaus weiterfahren.

Zeitgleich fuhr eine 42-jährige Deutsche mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Rennrad auf der Beethovenstraße in Richtung Bavariaring, um nach links in diesen abzubiegen.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Radfahrerin.

Die 42-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 38-Jährige sowie zwei mitfahrende Kinder blieben unverletzt.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

1034. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kraftrad; zwei Personen verletzt – Obergiesing

Am Montag, 13.07.2026, gegen 19:45 Uhr, fuhr ein 73-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München mit einem Audi Pkw, auf der Chiemgaustraße von der Tegernseer Landstraße kommend in Richtung Schwanseestraße. Er befuhr den dritten Fahrstreifen und wollte an der Kreuzung zur Schwanseestraße nach links in diese abbiegen.

Zeitgleich fuhr ein 16-Jähriger mit niederländischer Staatsangehörigkeit und mit Wohnsitz in den Niederlanden mit einem Kawasaki Kraftrad auf der Chiemgaustraße in entgegengesetzter Richtung. An der Kreuzung zur Schwanseestraße wollte er diese geradeaus überqueren. Ein 24-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München fuhr als Sozius auf dem Kraftrad mit.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Kraftrad.

Der 16-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 24-jährige Sozius erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der 73-Jährige blieb unverletzt.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich zudem Hinweise, dass der 16-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zum Führen des Kraftrads gewesen sein könnte. Gegen ihn wird deshalb unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1035. Tote Person nach Badeunfall geborgen – Langwied

-siehe Medieninformation vom 13.07.2026, Nr. 1025

Wie bereits berichtet, geriet am Sonntag, 12.07.2026, gegen 18:30 Uhr, ein 29-Jähriger mit indischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in Ingolstadt beim Baden im Lußsee in München-Langwied in Not und verschwand unter der Wasseroberfläche. Trotz sofort eingeleiteter Such- und Rettungsmaßnahmen, an denen unter anderem die DLRG, die Wasserwacht, die Feuerwehr sowie die Polizei beteiligt waren, konnte der Mann zunächst nicht aufgefunden werden.

Aus diesem Grund wurden die Suchmaßnahmen am Montag, 13.07.2026, unter Beteiligung eines Sonarbootes und Taucher der Bayerischen Bereitschaftspolizei fortgesetzt. Am Nachmittag konnte der 29-Jährige durch Taucher der Bayerischen Bereitschaftspolizei tot im Lußsee aufgefunden und geborgen werden.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Klärung der Todesursache, führt das Kommissariat 12 der Münchner Kriminalpolizei.

1036. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach räuberischem Diebstahl und gefährlicher Körperverletzung – Milbertshofen

Am Montag, 13.07.2026, gegen 22:10 Uhr, informierte ein Passant den Polizeinotruf 110 über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Bereich der Knorrstraße.

Die eingesetzten Polizeikräfte, die direkt zum Einsatzort geschickt wurden, konnten vor Ort einen 36-Jährigen mit ungarischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland und einen 58-Jährigen mit rumänischer Staatsangehörigkeit und ebenfalls ohne festen Wohnsitz in Deutschland antreffen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendete der 36-Jährige den Rucksack des 58-Jährigen und flüchtete. Der 58-Jährige folgte wiederum dem 36-Jährigen und stellte ihn wenig später. Im weiteren Verlauf kam es zwischen den beiden Männern zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei würgte der 36-Jährige den 58-Jährigen, um im Besitz des Rucksacks zu bleiben. Der 58-Jährige schlug daraufhin mehrfach mit einem Stein auf den 36-Jährigen ein.

Beide Männer wurden verletzt. Der 36-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 58-Jährige wurde leicht verletzt und ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt.

Der 36-Jährige wurde wegen eines räuberischen Diebstahls angezeigt. Der 58-Jährige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Beide Beteiligten wurden vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Sie werden im Lauf des heutigen Tags zur Klärung der Haftfrage einem Ermittlungsgericht vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls sowie gefährlicher Körperverletzung führt das Kommissariat 56 der Münchner Kriminalpolizei.

1037. Raubdelikt – Ludwigsvorstadt

Am Dienstag, 14.07.2026, gegen 02:40 Uhr, wurde der Polizeinotruf 110 über einen verletzten Mann in der Senefelderstraße informiert.

Die eingesetzten Polizeikräfte trafen vor Ort auf einen leicht verletzten 41-Jährigen mit rumänischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Mann zuvor von vier bislang unbekannten Tätern angesprochen und um die Herausgabe von Bargeld gebeten worden. Nachdem er einen geringen Geldbetrag übergeben hatte, schlugen die vier Männer gemeinschaftlich auf ihn ein und entwendeten anschließend weiteres Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Danach flüchteten sie unerkannt.

Der 41-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen wegen Raubes führt das Kommissariat 21 der Münchner Kriminalpolizei.

Einer der bislang unbekannten Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich, etwa 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlanke Statur, osteuropäisches Erscheinungsbild, blonde, mittellange Haare, Brille

Zu den drei weiteren Tätern ist lediglich bekannt, dass sie männlich waren und ein osteuropäisches Erscheinungsbild hatten.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Senefelderstraße, Schwanthalerstraße, Bayerstraße und Goethestraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1038. Einbruch in Wohnung – Harlaching

Am Montag, 13.07.2026, zwischen 09:15 Uhr und 12:15 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über die Wohnungseingangstür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Harlaching.

Die über 90-jährige deutsche Bewohnerin befand sich zur Tatzeit auf dem Balkon ihrer Wohnung. Die Balkontür war hierbei geschlossen und ist schallhemmend. Demnach bemerkte sie den Einbruch nicht.

Der oder die Täter durchsuchten anschließend die Wohnung nach Stehlgut und entfernten sich unter Mitnahme der Tatbeute unerkannt.

Als die Bewohnerin den Einbruch bemerkte, verständigte sie umgehend die Polizei. Vor Ort wurden durch die Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Es wurden Wertgegenstände im Wert eines fünfstelligen Betrages entwendet.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hans-Bartels-Straße, Harthauser Straße und Gabriel-Max-Straße (Harlaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1039. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Fälschen von Rezepten für hochpreisige Arzneimittel – Moosach

Am Montag, 06.07.2026, informierten mehrere Münchner Apotheken die Münchner Polizei über telefonische Vorbestellungen von hochpreisigen Arzneimitteln. Die Mitarbeiter der Apotheken hatten dabei den Verdacht auf eine mögliche Betrugstat und verständigten daher die Polizei.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen konnten am Freitag, 10.07.2026, zwei Tatverdächtige, ein 18-Jähriger und ein 19-Jähriger (beide mit ukrainischer Staatsangehörigkeit und mit Wohnsitz in Brandenburg) festgenommen werden. Die beiden Tatverdächtigen hatten zuvor ein gefälschtes Rezept in einer Münchner Apotheke vorgelegt. Sie wurden im Anschluss der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt, wo sie anschließend einem Ermittlungsrichter vorgeführt wurden, welcher für beide einen Haftbefehl erließ.

Gegen Beide wird nun wegen Urkundenfälschung, Betrug und Verstößen gegen das Arzneimittelgesetz ermittelt.

Das Kommissariat 84 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1040. Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt – Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt

Am Dienstag, 14.07.2026, gegen 03:20 Uhr, kam es im Bereich der Reichenbachbrücke zu einem Streit zwischen einem 29-Jährigen mit syrischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München und einem 28-Jährigen mit eritreischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis Ebersberg. Beide Beteiligten waren stark alkoholisiert. In der Folge verletzte der 28-Jährige den 29-Jährigen mit einer zerbrochenen Glasflasche im Kopfbereich.

Ein unbeteiligter Zeuge zeigte Zivilcourage und versuchte den 28-Jährigen abzuhalten. Dieser flüchtete daraufhin zu Fuß, konnte jedoch kurz darauf durch eine schnell eintreffende Polizeistreife vorläufig festgenommen werden. Eine weitere Polizeistreife leistete dem schwer verletzten 29-Jährigen erste Hilfe, bis ein Rettungswagen eintraf.

Der 29-Jährige kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Er befindet sich außer Lebensgefahr.

Der 28-Jährige wird ebenfalls medizinisch behandelt und im Anschluss in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.

Die weiteren Ermittlungen zum Tathergang wurden noch in der Nacht vom Kommissariat 11 übernommen.