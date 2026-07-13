ESCHENBACH, LKR. NEUSTADT AN DER WALDNAAB. Anfang Juli brannten mehrere Wohnwagen auf einem Campingplatz in Eschenbach. Dabei wurde eine tote Person gefunden. Die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. ermittelt weiterhin auf Hochtouren und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Aus bislang unbekannter Ursache brach am 07.07.2026 gegen 5:00 Uhr auf einem Campingplatz in Eschenbach ein Brand aus. Mehrere Wohnwagen und Parzellen wurden beschädigt. Im Zuge der Brandbekämpfung und anschließenden Sicherung des Geländes fanden die Einsatzkräfte die verbrannten Überreste einer männlichen Person. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. ermittelt in enger Zusammenarbeit mit den Brandspezialisten des Bayerischen Landeskriminalamtes.

Am vergangenen Donnerstag, den 09.07.2026, wurden am Brandort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Hierzu war unter anderem ein Spürhund im Einsatz und die Brandspezialisten des Bayerischen Landeskriminalamtes stellten Material aus den Brandüberresten für kriminaltechnische Untersuchungen sicher. Die Ermittlungen zur Brandursache gestalten sich unter anderem aufgrund der Witterungsverhältnisse bzw. des starken Windes zum Tatzeitpunkt schwierig. Der genaue Brandherd konnte deshalb bislang nicht eindeutig lokalisiert werden. Bei dem Brand wurden 4 Parzellen der Dauercamper vollständig zerstört. Weitere Parzellen haben teilweise Beschädigungen.

Die vorläufige Obduktion ergab, dass es sich bei dem Verstorbenen um einen Mann handelt, der sich zum Zeitpunkt des Brandes in einem der betroffenen Wohnwagen aufhielt. Eine abschließende Identifizierung des Opfers ist derzeit noch Gegenstand kriminaltechnischer Untersuchungen. Hierzu müssen die Ergebnisse des DNA-Abgleichs abgewartet werden. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine weiteren Personen in den betroffenen Parzellen.

Die Brandursache ist weiterhin unklar und es wird in alle Richtungen ermittelt. Die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. ermittelt und bittet dringend um Zeugenhinweise: Haben Sie am 07. Juli 2026 gegen 05:00 Uhr im Bereich des Campingplatzes in Großkotzenreuth in Eschenbach verdächtige Beobachtungen gemacht bzw. etwas von dem Brand mitbekommen? Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. unter der Telefonnummer 0961/401-2222

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Veröffentlicht am 13.07.2026 um 15:09 Uhr