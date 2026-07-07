ESCHENBACH, LKR. NEUSTADT AN DER WALDNAAB. Bei einem Brand mehrerer Wohnwagen in den frühen Morgenstunden des Dienstags in Eschenbach wurde eine Person tot aufgefunden. Nach ersten Erkenntnissen wurden mindestens fünf Wohnwagen vollständig zerstört. Die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. ermittelt.

Aus bislang unbekannter Ursache brach gegen 5:00 Uhr in einem Wohnwagen in Eschenbach ein Brand aus. Das Feuer griff in der Folge auf die umliegenden Wohnwagen über. Nach ersten Erkenntnissen wurden insgesamt mindestens fünf Wohnwagen vollständig zerstört. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Im Zuge der Löscharbeiten und der anschließenden Absuche des vollständig ausgebrannten Wohnwagens, von dem der Brand mutmaßlich ausgegangen war, entdeckten Einsatzkräfte der Feuerwehr die verbrannten Überreste einer menschlichen Leiche. Die Identität der verstorbenen Person sowie die genauen Umstände ihres Todes sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. hat die Ermittlungen übernommen. Zur Unterstützung wurde durch die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. ein Brandgutachter des Bayerischen Landeskriminalamts angefordert. Dieser wird die Brandörtlichkeit heute gegen 12:00 Uhr in Augenschein nehmen. Darüber hinaus wurden Drohnenaufnahmen zur Dokumentation und Unterstützung der Tatortarbeit gefertigt. Der Einsatz eines Brandmittelspürhundes ist nach derzeitigem Stand für den morgigen Tag vorgesehen.