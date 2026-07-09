BÖBRACH, LKR. REGEN. Am Mittwoch (08.07.2026) gegen 16.30 Uhr geriet zunächst ein Holzschuppen im Tannenweg in Brand. Der Brand griff im weiteren Verlauf auf das Wohnhaus und zwei Garagen über. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von der Kriminalpolizei Deggendorf übernommen.

Bezugsmeldung: Die Bayerische Polizei - Niederbayern: Wohnhaus und Schuppen in Vollbrand

Eine heutige (09.07.2026) Brandortbegehung durch die Kriminalpolizeistation Deggendorf ergab, dass durch den Brand des Schuppens sowohl das angrenzende Wohnhaus, als auch zwei an den Schuppen angrenzende Garagen in Brand gerieten. Insbesondere der Dachstuhl des Wohnhauses wurde stark beschädigt. Der Holzschuppen samt Hühnerstall brannte komplett nieder. Tiere kamen nicht zu Schaden. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Nach vorläufiger Einschätzung ist von einem Schaden im unteren bis mittleren sechsstelligen Bereich auszugehen.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Die Nachlöscharbeiten der eingesetzten Feuerwehren aus Böbrach, Teisnach, Bodenmais und Unteraukiel wurden erst in den frühen Morgenstunden des 09.07.2026 beendet.

Die Ursache des Brandes ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung haben sich bislang nicht ergeben.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 09.07.2026, 14.15 Uhr