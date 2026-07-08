Niederbayern: Wohnhaus und Schuppen in Vollbrand

BÖBRACH, LKR. REGEN. Aus bislang unbekannten Gründen geriet am 08.07.2026, gegen 16:30 Uhr, ein Holzschuppen in Brand. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte das Feuer bereits auf das angrenzende Wohnhaus übergegriffen. Beide Gebäude standen in Vollbrand. Personen und Tiere waren nicht in Gefahr. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Die Löscharbeiten dauern noch an.

Zur Brandursache kann bislang keine Aussage gemacht werden. Aufgrund des noch laufenden Einsatzes kann keine Einschätzung zum entstandenen Schaden getroffen werden. Die polizeilichen Erstmaßnahmen werden durch Kräfte der PI Viechtach getroffen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Unnasch, PHK, Tel. 09421/868-1410.

Veröffentlicht am 08.07.2026, 17:20 Uhr