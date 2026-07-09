EGLGEßING, LKR. ROTTAL-INN. Am Dienstag (07.07.2026) gegen 22:20 Uhr geriet eine landwirtschaftlich genutzte Halle in Brand. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden übernommen.

Bezugsmeldung: Die Bayerische Polizei - Niederbayern: Schadensträchtiger Brand eines landwirtschaftlichen Objekts bei Bad Birnbach

Durch den Brand der Lagerhalle wurden neben dem Objekt auch landwirtschaftliche Geräte sowie eine PV-Anlage komplett zerstört. Der Sachschaden wird derzeit auf einen mittleren sechsstelligen Eurobereich geschätzt.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Die Löscharbeiten konnten in den Vormittagsstunden des Mittwoch (08.07.2026) beendet werden. Insgesamt waren über 170 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren und der Polizei im Einsatz.

Durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau sowie der Polizeiinspektion Pfarrkirchen wurde am Donnerstag (09.07.2026) eine Brandortbegehung durchgeführt. Den ersten Ermittlungen nach gibt es keine Hinweise auf eine Brandlegung. Ein technischer Defekt kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die weiteren Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Pfarrkirchen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 09.07.2026, 14.05 Uhr