Eglgeßing, Lkr. Rottal-Inn. Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet am Dienstag, 07.07.2026, gegen 22:20 Uhr eine landwirtschaftlich genutzte Lagerhalle in Brand.

Anwohner hatten einen Brandausbruch im hinteren Gebäudeteil wahrgenommen, der sich schnell zu einem Vollbrand des Objekts, in dem landwirtschaftliches Gerät und Getreide gelagert wurden, ausweitete. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe eines mittleren sechsstelligen Eurobetrags. Personen kamen bislang nicht zu Schaden.

Aktuell dauern die Löscharbeiten, die durch über 160 Kräfte der umliegendenn Wehren geleistet werden, noch an.

Nach polizeilichem Erstzugriff durch Kräfte der PI Pfarrkirchen wird, zur Klärung der noch nicht bekannten Brandursache, nach Abschluss der Löscharbeiten eine Brandortbegehung durch einen Brandfahnder der KPI Passau angestrebt.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Fischer, EPHK, LEZ, Tel.: 09421/868-1410

Veröffentlicht am 07.07.2026, 23:50 Uhr