ERGOLDING, LKR. LANDSHUT. Im Zusammenhang mit einem umfangreichen Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Hehlerei hochwertiger Pedelecs und Mountainbikes wurden am Dienstag, 07.07.2026, Durchsuchungsbeschlüsse vollzogen.

Am heutigen Dienstag (07.07.2026) vollzog das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Landshut mit Unterstützung der Bayerischen Bereitschaftspolizei sowie der Zentralen Einsatzdienste Landshut vier weitere Durchsuchungsbeschlüsse wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Hehlerei. Insgesamt waren rund 45 Einsatzkräfte im Einsatz.

Vier Tatverdächtige im Alter zwischen 25 und 55 Jahren mit ukrainischer Staatsangehörigkeit stehen im Verdacht, am An- und Verkauf gestohlener, teilweise hochwertiger Pedelecs mitgewirkt zu haben.

Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen wurden weitere Beweismitteln (wie Mobiltelefone) sowie auch zwei Transporter sichergestellt.

Gegen alle Tatverdächtigen ergingen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut Haftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts der gewerbsmäßigen Hehlerei. Nach richterlicher Vorführung am Amtsgericht Landshut wurden die Haftbefehle gegen alle Tatverdächtigen in Vollzug gesetzt und die Beschuldigten in verschiedene bayerische Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizeiinspektion Landshut unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Landshut.

Die heutige Durchsuchung ist Resultat aus bereits intensiven Ermittlungen von Polizeiinspektion, Kriminalpolizeiinspektion und Staatsanwaltschaft Landshut, bei welchen bereits am 12.03.2026 mehrere Wohnungen in verschiedenen Landkreisen durchsucht wurden.

Bezugsmeldung: Niederbayern: Verdacht des schweren Bandendiebstahls – Kripo Landshut durchsucht mehrere Wohnanwesen

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 07.07.2026, 16:00 Uhr