DINGOLFING, LANDSHUT, GEISENHAUSEN, ERGOLDSBACH, LKR. LANDSHUT, MAMMING, LKR. DINGOLFING. Rund 35 Einsatzkräfte haben am Donnerstag, 12.03.2026, insgesamt sieben Wohnungen durchsucht. Mehrere junge Männer stehen im Verdacht, seit etwa Juli 2025 zum Teil hochwertige Pedelecs sowie Mountainbikes im Stadtgebiet von Landshut sowie in den Bereichen Ergolding, Geisenhausen und Dingolfing entwendet zu haben.

Nach bisherigen intensiven Ermittlungen von Polizeiinspektion, Kriminalpolizeiinspektion und Staatsanwaltschaft Landshut sollen sich die sieben Männer verschiedenster Nationalitäten, darunter fünf Syrer, ein Russe sowie ein Rumäne im Alter zwischen 18 und 24 Jahren, zu einer Bande zusammengeschlossen haben. Ziel dieser gemeinsamen Abrede war es, unter wechselseitiger Beteiligung fortgesetzt Diebstähle an zum Teil hochwertigen Fahrrädern zu begehen. Je nach Tatbeteiligung der Tatverdächtigen soll dabei der Wert der entwendeten Fahrräder nach derzeitigem Stand zwischen 5.000 Euro und über 65.000 Euro liegen.

Beim Vollzug der vom Amtsgericht Landshut erlassenen Durchsuchungsbeschlüsse haben die Ermittler mehrere Mobiltelefone sichergestellt.

Gegen alle Tatverdächtigen ergingen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut Haftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts, u. a. wegen des schweren Bandendiebstahls. Nach richterlicher Vorführung am Amtsgericht Landshut im Verlauf des gestrigen Vormittags wurden die Haftbefehle gegen alle Tatverdächtigen in Vollzug gesetzt und die Beschuldigten in verschiedene bayerische Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die angeführten Ermittlungen stehen in Zusammenhang mit der Sicherstellung einer Vielzahl von Fahrrädern und E-Bikes, für die die Polizei Landshut nach wie vor Eigentümer sucht: Die Bayerische Polizei - Niederbayern: Fahrräder und E-Bikes aufgefunden - Eigentümer gesucht

Wenn Sie Ihr Fahrrad auf einem der Bilder erkennen, werden Sie gebeten, sich unter der 0871/9252-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 13.03.2026, 11.30 Uhr