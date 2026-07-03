975. Sachbeschädigung durch Schmierschriften – Au-Haidhausen

Am Mittwoch, 01.07.2026, gegen 10:00 Uhr, informierte ein Passant die Polizei, dass er an der Luitpoldbrücke eine Schmierschrift festgestellt habe.

Die Schmierschrift steht im inhaltlichen Kontext mit dem Nahost-Konflikt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde diese in der Nacht von Dienstag, 30.06.2026, auf Mittwoch, 01.07.2026, angebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag.

Die Schmierschrift wurde zwischenzeitlich unkenntlich gemacht.

Das Kriminalfachdezernat 4 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich auf der Luitpoldbrücke (Au-Haidhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 43, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

976. Zusammenstoß zwischen Gabelstapler und einer Person; diese wird schwer verletzt – Milbertshofen

Am Donnerstag, 02.07.2026, gegen 10:00 Uhr, belud ein 60-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München mit einem Gabelstapler einen Lkw in einer Lagerhalle auf einem Werksgelände in Milbertshofen.

Ein 52-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck trat hinter den Gabelstapler, als der 60-Jährige diesen gerade nach einem Ladevorgang zurücksetzte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Gabelstapler und dem 52-Jährigen. Dieser wurde schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

977. Verkehrsunfall zwischen Rasenmäher und Fahrrad; eine Person verletzt – Obermenzing

Am Donnerstag, 02.07.2026, gegen 10:40 Uhr, befuhr ein 31-Jähriger mit türkischer Staatsangehörigkeit und mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Aufsitzrasenmäher den südlichen Grünstreifen der Bergsonstraße in Richtung Negrellistraße und mähte den dortigen Rasen. Der Grünstreifen befindet sich zwischen der Fahrbahn und dem Radweg.

Zur selben Zeit befuhr ein 72-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad (Pedelec) den südlichen Radweg der Bergsonstraße, ebenfalls in Richtung der Negrellistraße.

Am Ende des Grünstreifens, kurz vor der S-Bahnunterführung Langwied, wollte der 31-Jährige wenden und hierzu nach rechts auf den angrenzenden Radweg fahren. Beim Einfahren in den fließenden Verkehr missachtete der 31-Jährige den Vorrang des 72-jährigen Radfahrers. Der 72-Jährige versuchte noch zu bremsen und auszuweichen, touchierte jedoch den Aufsitzrasenmäher und stürzte.

Der 72-Jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die beiden Fahrzeuge blieben unbeschädigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

978. Erfolgreiche Reanimation durch Polizeibeamte – Olympiapark

Am Donnerstag, 02.07.2026, gegen 18:20 Uhr, befand sich eine Streifenbesatzung des Unterstützungskommandos der Münchner Polizei auf Streifenfahrt im Olympiapark. Hier wurden die Beamten durch Passanten auf eine bewusstlose Person aufmerksam gemacht.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurde die bewusstlose Person, ein 62-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis Traunstein bereits durch Ersthelfer (Passanten) reanimiert.

Die Polizeibeamten übernahmen die Erste-Hilfe-Maßnahmen und setzten die Reanimation bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und eines Notarztes fort, welcher durch die Einsatzzentrale verständigt wurde.

Auch als das medizinische Personal vor Ort eintraf, waren die Einsatzkräfte weiterhin in die Reanimationsmaßnahmen miteingebunden. Durch die Reanimationsmaßnahmen und den mehrfachen Einsatz eines Defibrillators, erlangte der 62-Jährige sowohl die eigene Atmung und Puls als auch sein Bewusstsein zurück. Der 62-Jährige wurde anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Polizeibeamte müssen regelmäßig an verpflichtenden Erste-Hilfe-Trainings teilnehmen. Dabei werden neben klassischen Erste-Hilfe-Maßnahmen wie Herz-Lungen-Wiederbelebung auch polizeitypische Szenarien, wie z.B. die Erstversorgung von schweren Verletzungen nach Gewalteinwirkung, die sogenannte taktische Einsatzmedizin, trainiert. Zur Schutzausrüstung, die in allen Streifenwagen mitgeführt wird, gehören auch Utensilien um stark blutende Verletzungen bis zu einer Übergabe an Rettungskräfte zu versorgen.

979. Verkehrsunfall; Pkw fährt gegen geparkten Pkw – Bogenhausen

Am Donnerstag, 02.07.2026, gegen 14:40 Uhr, fuhr ein 25-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München mit einem Opel Pkw auf der Pienzenauerstraße in Richtung Kufsteiner Platz.

Er überquerte den Kufsteiner Platz geradeaus und kollidierte mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Pkw. Daraufhin kippte der Opel auf die linke Seite und kam auf der Seite liegend auf der Gegenfahrbahn der Mauerkircherstraße zum Stehen.

Der VW Pkw wurde durch den Unfall auf einen vor ihm parkenden dritten BMW Pkw aufgeschoben. An den beiden geparkten Pkw entstand ein geringer Sachschaden.

Laut aktuellem Ermittlungsstand wurde der 25-Jährige bei dem Unfall nicht verletzt. Er wurde durch Passanten aus dem Pkw gerettet.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine deutliche Alkoholisierung. Daraufhin wurde eine Blutentnahme bei dem 25-Jährigen durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt.

Der Opel Pkw wurde bei dem Unfall stark beschädigt.

Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, nachdem Teile der Mauerkircherstraße gesperrt waren.

Der 25-Jährige wurde wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis der Münchner Polizei:

Schon der Konsum von kleinen Mengen Alkohol beeinträchtigt die Reaktionsfähigkeit, Koordination und Selbsteinschätzung. Dies zeigt sich insbesondere im Straßenverkehr, wo die Polizei München im vergangenen Jahr 512 Verkehrsunfälle aufnehmen musste, bei denen Unfallbeteiligte alkoholisiert waren.

Bei 1,1 Promille ist das Unfallrisiko ca. achtmal so hoch wie im nüchternen Zustand, mit 0,5 Promille immerhin zweimal so hoch.

Alle Verkehrsteilnehmer werden eindringlich darauf hingewiesen, dass das Fahren jeglicher Fahrzeuge unter Alkoholeinfluss nicht nur rechtliche Konsequenzen haben kann, sondern im schlimmsten Fall Leben kosten kann.

980. Verkehrsunfall; Pkw fährt gegen Lichtmast; eine Person verletzt – Bogenhausen

Am Donnerstag, 02.07.2026, gegen 21:50 Uhr, fuhr ein 39-Jähriger mit italienischer und bosnischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis Freising mit einem Ford Pkw auf der Prinzregentenstraße in Richtung Friedensengel. Auf Höhe der Grillparzerstraße geriet der 39-Jährige mit seinem Pkw auf den mittigen Fahrbahnteiler.

Dort kollidierte der Pkw frontal mit einem Lichtmast und kam zum Stehen. Durch die Kollision mit dem Lichtmast wurde das vordere rechte Rad herausgerissen und gegen den Zaun eines Restaurants geschleudert. Nach dem Abprall am Zaun kollidierte das Rad anschließend mit einem in der Possartstraße geparkten Volvo Pkw.

Der 39-Jährige wurde durch den Unfall verletzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung sowie auf den Konsum von Cannabis. Bei dem 39-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.

Am Pkw des 39-Jährigen entstand ein erheblicher Sachschaden, ebenso wurden der Lichtmast, der Zaun des Gastronomiebetriebes und der geparkte Volvo Pkw leicht beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Der 39-Jährige wurde unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können sowie Gäste des Restaurants Swagat, welche durch den Fahrzeugreifen gefährdet worden sind, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

Hinweis der Münchner Polizei:

Schon der Konsum von kleinen Mengen Alkohol beeinträchtigt die Reaktionsfähigkeit, Koordination und Selbsteinschätzung. Dies zeigt sich insbesondere im Straßenverkehr, wo die Polizei München im vergangenen Jahr 512 Verkehrsunfälle aufnehmen musste, bei denen Unfallbeteiligte alkoholisiert waren.

Bei 1,1 Promille ist das Unfallrisiko ca. achtmal so hoch wie im nüchternen Zustand, mit 0,5 Promille immerhin zweimal so hoch.

Alle Verkehrsteilnehmer werden eindringlich darauf hingewiesen, dass das Fahren jeglicher Fahrzeuge unter Alkoholeinfluss nicht nur rechtliche Konsequenzen haben kann, sondern im schlimmsten Fall Leben kosten kann.

981. Verkehrsunfall; Sturz eines Fahrradfahrers; eine Person schwer verletzt – Milbertshofen-Am Hart

Am Donnerstag, 02.07.2026, gegen 21:30 Uhr, befuhr ein 75-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad den Radweg neben der Heidemannstraße aus Richtung Englischer Garten kommend in Richtung Kieferngarten. Als sich der 75-Jährige unterhalb der Autobahnbrücke der A 9 befand, stürzte er aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt zu Boden. Dabei wurde er schwer am Kopf verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung. Aufgrund dessen wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei:

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Radfahrern, entsprechende Helme zu tragen.

982. Verkehrsunfallflucht; eine Person verletzt – Kirchheim b. München

Am Mittwoch, 01.07.2026, kam es gegen 12:15 Uhr, im Kreuzungsbereich Heimstettner Straße und Erdinger Straße in Kirchheim bei München zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pedelec-Fahrer leicht verletzt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines Pkw Audi die Heimstettner Straße in nördlicher Richtung. Zeitgleich war ein 32-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg mit einem Pedelec auf der Erdinger Straße in gegensätzlicher Fahrtrichtung unterwegs.

Beim Rechtsabbiegen von der Heimstettner Straße in die Erdinger Straße geriet der Audi auf regennasser Fahrbahn aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache auf die dortige Verkehrsinsel. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit einem Verkehrszeichen. Teile des aus der Verankerung gerissenen Verkehrszeichens wurden gegen den entgegenkommenden Pedelec-Fahrer geschleudert. Der Mann wurde an der rechten Schulter getroffen und leicht verletzt.

Der unbekannte Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt auf der Erdinger Straße in östlicher Richtung fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der verletzte Pedelec-Fahrer wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

An dem Verkehrszeichen sowie der Begrünung der Verkehrsinsel entstand ein leichter Sachschaden.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

983. Festnahme eines Tatverdächtigen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes – Sendling

-siehe Medieninformation vom 02.07.2026, Nr. 969

Wie bereits berichtet, kam es am Mittwoch, 01.07.2026, gegen 20.50 Uhr, „Am Harras“ zu einem größeren Polizeieinsatz im Umfeld eines dortigen Schnellrestaurants. Hier erlitt kurz zuvor ein 16-jähriger Deutscher aus München im Rahmen einer Auseinandersetzung mit einer anderen männlichen Person eine schwerwiegende Verletzung am Oberkörper. Der 16-Jährige wurde in der Folge in ein Krankenhaus gebracht und intensivmedizinisch behandelt. Er befindet sich außer Lebensgefahr. Der Tatverdächtige war beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht mehr vor Ort.

Die Ermittlungen zu den näheren Umständen der Tat wurden noch in der Nacht vor Ort vom Kommissariat 11 übernommen.

Im Rahmen dieser Ermittlungen konkretisierte sich ein Tatverdacht gegen einen 17-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit, der auch in München wohnhaft ist. Dieser konnte nun am Donnerstag, 02.07.2026, im Laufe des Mittags von Ermittlungsbeamten des Kommissariats 11 widerstandslos festgenommen werden. Er wird nun im Laufe des heutigen Freitags dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der über die Haftfrage entscheiden wird.