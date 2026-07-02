969. Größerer Polizeieinsatz – Sendling

Am Mittwoch, 01.07.2026, kam es gegen 20:50 Uhr, „Am Harras“ zu einem größeren Polizeieinsatz im Umfeld eines dortigen Schnellrestaurants. Nach dem aktuellen Erkenntnisstand erlitt kurz zuvor im Rahmen einer Auseinandersetzung zweier männlicher Personen ein beteiligter 16-Jähriger Deutscher aus München eine schwerwiegende Verletzung am Oberkörper. Der 16-Jährige wurde in der Folge in ein Krankenhaus gebracht und intensivmedizinisch behandelt. Er befindet sich nach dem aktuellen Erkenntnisstand außer Lebensgefahr. Der zweite Beteiligte war beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht mehr vor Ort.

Die Ermittlungen zu den näheren Umständen der Tat wurden noch in der Nacht vor Ort vom Kommissariat 11 übernommen.

Am Einsatzort wurden die erforderlichen Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Es waren über 40 Polizeibeamte in den Einsatz eingebunden.

Zeugenaufruf:

Wer hat Beobachtungen zu dieser Tat an der Örtlichkeit „Am Harras“ und insbesondere im Bereich der dortigen Postbank gemacht?

Personen, die hierzu sachdienliche Angaben geben können, werden gebeten, sich an das zuständige Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder auch an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

970. Fahrradfahrer stürzt; eine Person verletzt – Bogenhausen

Am Mittwoch, 01.07.2026, gegen 13:00 Uhr, fuhr ein 67-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Fahrrad auf der Ismaninger Straße in Richtung Herkomerplatz.

Auf Höhe der Laplacestraße stürzte der 67-Jährige von seinem Fahrrad und wurde dabei schwer am Kopf verletzt. Er musste vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 67-Jährige trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Radfahrern, entsprechende Helme zu tragen.

971. Mehrere Einbrüche in Wohnungen – Neuhausen

Im Zeitraum von Samstag, 13.06.2026, bis Mittwoch, 01.07.2026, kam es im Bereich Neuhausen zu insgesamt drei Einbrüchen in Wohnungen.

Der oder die bislang unbekannten Täter drangen in allen Fällen gewaltsam über die Wohnungstüren in die Wohnungen ein. Sie durchsuchten jeweils die Räumlichkeiten und entwendeten in zwei Wohnungen Schmuck und Bargeld im Gesamtwert eines niedrigen sechsstelligen Betrages. In der dritten Wohnung wurde nichts entwendet.

Anschließend gelang es den Tätern unerkannt vom Tatort zu flüchten.

Durch die Münchner Kriminalpolizei wurden an allen Tatorten umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Ob die Einbrüche im Zusammenhang stehen, wird derzeit geprüft.

Das Kommissariat 53 hat in allen drei Fällen die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Landshuter Allee, Ebenauer Straße, Heideckstraße, Trivastraße und Dom-Pedro-Straße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

972. Größerer Polizeieinsatz – Nymphenburg

Am Mittwoch, 01.07.2026, gegen 18:30 Uhr, wurde die Münchner Polizei über eine Bedrohungssituation informiert. In einer Wohnung bedrohte ein 45-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München einen zu Gast befindlichen 49-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in München mit einem Schwert. Sofort begaben sich eine Vielzahl von Polizeistreifen zu der genannten Örtlichkeit.

Durch Spezialkräfte konnte der 45-Jährige in der Wohnung angetroffen und festgenommen werden.

Der 49-Jährige wurde nicht verletzt.

In der Wohnung des Tatverdächtigen konnten jedoch mehrere Hieb- und Stoßwaffen aufgefunden und anschließend sichergestellt werden.

Gegen den 45-Jährigen laufen nun Ermittlungen wegen der versuchten gefährlichen Körperverletzung und der Bedrohung. Er wurde wegen seines gefährdenden Verhaltens in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Das Kommissariat 25 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

973. Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten – Stadtgebiet München

Ein 30-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München tätigte im Zeitraum zwischen Montag 29.06.2026 und Mittwoch 01.07.2026 insgesamt drei Anrufe bei verschiedenen Behörden in München.

Bei den Gesprächen äußerte er Drohungen, bei denen er Bezug nahm auf eine eigene rechtliche Auseinandersetzung über Umgangsregelungen mit eigenen Kindern und auf eine zurückliegende Gewalttat in einem anderen deutschen Bundesland.

Nach Bekanntwerden des Sachverhalts wurden umgehend intensive Ermittlungen durch die Münchner Kriminalpolizei eingeleitet. Dabei konnte der 30-Jährige identifiziert werden.

Er wurde am Mittwoch, 01.07.2026, wegen einer Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten und einer Bedrohung angezeigt. Zudem wurde er persönlich ausdrücklich über die Strafbarkeit seines Verhaltens und weitere mögliche rechtliche Folgen belehrt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 24.

974. Brandfall – Neuhausen

Am Mittwoch, 01.07.2026, gegen 17.30 Uhr, wurde die Integrierte Rettungsleitstelle wegen eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus in Neuhausen verständigt. Sofort wurden Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr München und der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten aus bislang ungeklärter Ursache im Keller gelagerte Gegenstände in Brand. In der Folge kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Zudem griffen die Flammen auf das Treppenhaus über.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten mehrere Wohnungen durch die Feuerwehr gewaltsam geöffnet werden, um diese zu kontrollieren.

Nach aktuellem Kenntnisstand wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf einen hohen fünfstelligen Betrag.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Pfänderstraße, Schachenmeierstraße und Funkerstraße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.