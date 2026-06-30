AUERBACH, LKR. DEGGENDORF. Am Sonntag, den 28.06.2026, kam es gegen 11:50 Uhr zu einem Brand einer Stallung und eines Wohnhauses. Die Ermittlungen hat das Fachkommissariat der Kriminalpolizeistation Deggendorf übernommen.

Bezugsmeldung: Niederbayern: Vollbrand einer Stallung und eines Hauses auf einem Bauernhof

Ein 59-jähriger sowie ein 27-jähriger Bewohner wurden leicht verletzt. Bei den eingesetzten Feuerwehrkräften kam es vereinzelt zu Schwächeanfällen aufgrund der Hitze. Sie mussten vor Ort ärztlich versorgt werden.

Der Sachschaden wird derzeit auf einen mittleren sechsstelligen Eurobetrag geschätzt.

Zur Ermittlung der Brandursache wurde am Montag, den 29.06.2026, durch die Kriminalpolizeistation Deggendorf eine Brandortbegehung durchgeführt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen liegen keine Hinweise auf vorsätzliches oder fahrlässiges Handeln vor. Die weiteren Ermittlungen werden in Zusammenarbeit mit einem Gutachter durchgeführt.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 30.06.2026, 12:43 Uhr