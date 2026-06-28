AUERBACH, LKR. DEGGENDORF. Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen kam es heute (28.06.2026) am späten Vormittag zu einem Brand einer Stallung und eines angrenzenden Wohnhauses, bei dem weder Personen noch Tiere verletzt wurden.

In Auerbach kam es am späten Vormittag aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand auf einem landwirtschaftlichem Anwesen, bei dem eine Stallung komplett abbrannte und ein angrenzendes älteres unbewohntes Wohnhaus ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das neue Wohnhaus war vom Brand nicht betroffen. Die in der Stallung befindlichen Kälber konnten alle vor dem Feuer gerettet werden. An der Stallung und an dem betroffenen Wohnhaus entstand nach aktueller Schätzung ein Sachschaden im mittleren sechstelligen Bereich; Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Zu Ermittlung der Brandursache wurde die Kriminalpolizei hinzugezogen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Tel.: 09421/ 868-1410

Veröffentlicht: 28.06.2026