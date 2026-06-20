908. Nachtrag zum Unfall zwischen zwei Güterzügen; eine Person tödlich verletzt – Milbertshofen

siehe Medieninformation vom 20.06.2026, Nr. 907

Wie bereits berichtet kam es am Samstag, 20.06.2026, gegen 01:40 Uhr, zu einem Zugunfall auf einer Bahnüberführung im Bereich der Schleißheimer Straße in Milbertshofen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhren zwei Güterzüge während Rangierfahrten parallel zueinander unterschiedliche Gleise in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Ein Zug bewegte sich aus Richtung Freimann kommend in westliche Fahrtrichtung und wurde von der Lok eines 28-jährigen mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen gezogen, der andere aus Richtung Moosach kommend in östliche Fahrtrichtung, wurde von einem 30-jährigen deutschen Staatsangehörigen mit Wohnsitz im Regierungsbezirk Schwaben geschoben. Beide Züge bestanden neben der Lok aus rund 25 Wagen mit einer Gesamtlänge von knapp 700 Metern. Im Bereich der Unfallörtlichkeit führten die Gleise über eine Weichenverbindung zusammen. Der aus Richtung Moosach kommende Zug des 30-Jährigen wurde in diesem Bereich auf das Gleis des anderen Zuges geleitet, wobei er frontal gegen den mittigen Zugteil des Zuges des 28-Jährigen prallte.

In der Folge entgleisten mehrere Waggons beider Züge. Hierbei wurden zwei des Zuges des 30-Jährigen soweit aus dem Gleis gehoben, dass sie über das angrenzende Brückengeländer hinunter auf die Fahrbahn der Schleißheimer Straße geschoben wurden.

Ein 46-jähriger Deutscher Rangierbegleiter, der sich auf dem dafür vorgesehenen Trittbrett am vorderen Wagen des aus Richtung Moosach kommenden Zuges befand, wurde bei dem Zusammenstoß tödlich verletzt.

Die Staatsanwaltschaft hat zur Aufklärung der Hintergründe dieses Unfalls einen Gutachter hinzugezogen.

Beide Triebwagenfahrer wurden noch vor Ort durch ein Kriseninterventionsteam betreut.

Die betroffenen Gleisabschnitte sind seit etwa 01:45 Uhr gesperrt. Da es sich um reine Gütergleise handelt, ist der Personenverkehr nicht betroffen.

Die Schleißheimer Straße ist im Bereich der Unfallstelle bis auf Weiteres in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang führt die Münchner Verkehrspolizei.