907. Unfall zwischen zwei Güterzügen; eine Person tödlich verletzt - Milbertshofen

Am Samstag, 20.06.2026, gegen 01:40 Uhr, ereignete sich ein Zugunfall auf einer Bahnüberführung im Bereich der Schleißheimer Straße in Milbertshofen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden an zwei Güterzügen Rangierarbeiten durchgeführt. Bei den Rangierarbeiten kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Zügen. Infolgedessen entgleiste mindestens einer der beiden Züge, wodurch zwei Waggons auf die darunterliegende Schleißheimer Straße stürzten.

Eine Person, welche an den Rangierarbeiten beteiligt war, wurde bei dem Unfall tödlich verletzt.

Zum Zeitpunkt der Kollision befuhr ein Linienbus der Münchner Verkehrsgesellschaft die Schleißheimer Straße stadtauswärts. Der Linienbus war zu diesem Zeitpunkt lediglich mit dem Fahrzeugführer besetzt.

Durch einen herunterfallenden Gegenstand wurde der Linienbus getroffen und leicht beschädigt. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Weiter wurden insgesamt sieben ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Schleißheimer Straße geparkte Fahrzeuge durch herabfallende Gegenstände leicht beschädigt.

Die Höhe des gesamten entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Die Bergungsarbeiten auf der Schleißheimer Straße dauern an. Diese ist für mehrere Stunden in beiden Fahrrichtungen gesperrt, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommt.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.