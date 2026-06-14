874. Einsatzbilanz zur Radsternfahrt am 14.06.2026

Siehe Medieninformation vom 11.06.2026, Nr. 862.

Am Sonntag, 14.06.2026 fand in und um München die vom ADFC organisierte Radsternfahrt statt.

Auf zehn Strecken mit Startpunkten im Bereich Oberbayern und Schwaben sowie vier Strecken mit Startpunkten in München fuhren seit den frühen Vormittagsstunden die Versammlungsteilnehmer mit Fahrrädern zum Königsplatz. Dort fand eine stationäre Schlusskundgebung statt. Insgesamt nahmen in der Spitze bis zu 6500 Personen an der Radsternfahrt teil. Im Bereich der Versammlungsstrecken kam es zeitweise zu vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen.

Während der Fahrt kam es zu keinen nennenswerten Störungen.

Im Zuge der Versammlung waren ca. 650 Polizeibeamte und gut 100 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren im Einsatz.