862. Radsternfahrt am Sonntag, 14.06.2026 nach München - Informationen zur Streckenführung und zu erwartenden Verkehrsbeeinträchtigungen im Zusammenhang mit dieser Versammlung – München, Oberbayern und Schwaben

Für Sonntag, 14.06.2026, wurde durch den Veranstalter ADFC eine Radsternfahrt nach München angezeigt. Von Startpunkten an verschiedenen Örtlichkeiten in Oberbayern und Schwaben aus wollen Versammlungsteilnehmer sich über verschiedene Strecken per Fahrrad nach München auf den Königsplatz begeben. Im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr ist eine gemeinsame Schlusskundgebung aller Versammlungsteilnehmer auf dem Königsplatz angesetzt.

Die Polizei betreut die Versammlungen, begleitet Versammlungsteilnehmer auf den Strecken und gewährleistet einen möglichst störungsfreien Ablauf. Auch werden die damit in Verbindung stehenden Verkehrsbeeinträchtigungen so gering wie möglich gehalten.

Aufgrund erforderlicher Verkehrssperrungen auf den Strecken kann es im angegebenen Zeitraum, aber auch nach Abschluss der Schlusskundgebung, zu stärkeren temporären Verkehrsbehinderungen kommen.

Folgende Bereiche sind nach aktuellem Kenntnisstand betroffen:

Bereich Oberbayern und Schwaben:

Startpunkt Freising:

Startzeit: ca. 09:20 Uhr von Freising über Hallbergmoos, Mintraching, Neufahrn, Eching, Lohhof, Unterschleißheim, Oberschleißheim, Garching b. München, Ismaning und Unterföhring zum Königsplatz

Startpunkt Markt Schwaben:

Startzeit: ca. 10:45 Uhr von Markt Schwaben über Finsing, Neufinsing, Pliening, Kirchheim b. München, Aschheim, Feldkirchen, München-Messestadt, München- Johanneskirchen, Oberföhring und Unterföhring zum Königsplatz

Startpunkt Grafing:

Startzeit: ca. 11:25 Uhr von Grafing über Kirchseeon, Eglharting, Zorneding, Vaterstetten, Haar, München-Trudering und München-Berg am Laim zum Königsplatz

Startpunkt Rosenheim:

Startzeit: ca. 09:40 Uhr von Rosenheim über Kolbermoor, Bad Aibling, Bruckmühl, Feldkirchen, Großhelfendorf, Aying, Höhenkirchen, Ottobrunn, Neubiberg und München-Neuperlach Süd zum Königsplatz

Startpunkt Holzkirchen:

Startzeit: ca. 11:20 Uhr von Holzkirchen über Otterfing, Sauerlach, Oberhaching, Taufkirchen, Unterhaching, Ottobrunn, Neubiberg und München-Neuperlach Süd zum Königsplatz

Startpunkt Wolfratshausen:

Startzeit: ca. 11:15 Uhr von Wolfratshausen über Dorfen, Icking, Ebenhausen, Buchhain, Pullach und Solln zum Königsplatz

Startpunkt Tutzing:

Startzeit: ca. 11:30 Uhr von Tutzing über Feldafing, Starnberg, Gauting, Planegg und Gräfelfing zum Königsplatz

Startpunkt Herrsching:

Startzeit: ca. 11:35 Uhr von Herrsching über Seefeld, Weßling, Neugilching, Geisenbrunn, Germering und Gräfelfing zum Königsplatz

Startpunkt Augsburg:

Startzeit: ca. 09:05 Uhr von Augsburg über Königsbrunn, Mering, Steinach, Eresried, Luttenwang, Nassenhausen, Mammendorf, Fürstenfeldbruck, Germering und Gräfelfing zum Königsplatz

Startpunkt Petershausen:

Startzeit: ca. 10:20 Uhr von Petershausen über Ebersbach, Weichs, Markt Indersdorf, Großinzemoos, Röhrmoos, Ampermoching, Hebertshausen, Dachau und Karlsfeld zum Königsplatz

Bereich München:

Startpunkt Nymphenburg:

Startzeit ca. 14:00 Uhr von Schloss Nymphenburg über Südliches Schloßrondell, südliche Auffahrtsallee, Ludwig-Ferdinand-Brücke, Menzinger Straße, Wintrichring, Georg-Brauchle-Ring, Landshuter Allee (B2R), Nymphenburger Straße, Stiglmaierplatz, Dachauer Straße, Schwere-Reiter-Straße, Ackermannstraße, Karl-Theodor-Straße, Rheinstraße, Leopoldstraße, Ludwigstraße und Oskar-von-Miller-Ring zum Königsplatz

Startpunkt Studentenstadt:

Startzeit ca. 13:50 Uhr von P+R Studentenstadt über Ungererstraße, Schenkendorfstraße, Petueltunnel (B2R), Petuelring (B2R), Georg-Brauchle-Ring, Landshuter Allee (B2R), Nymphenburger Straße, Stiglmaierplatz, Dachauer Straße, Schwere-Reiter-Straße, Ackermannstraße, Karl-Theodor-Straße, Rheinstraße, Leopoldstraße, Ludwigstraße und Oskar-von-Miller-Ring, Brienner Straße, Karolinenplatz und Brienner Straße zum Königsplatz

Startpunkt Piusplatz:

Startzeit ca. 14:00 Uhr vom Piusplatz über Aschheimer Straße, Melusinenstraße, Claudius-Keller-Straße, Werinherstraße, Schlierseestraße, Schwanseestraße, Stadelheimer Straße, Peter-Auzinger-Straße, Naupliastraße, Sankt-Magnus-Straße, Tiroler Platz, Grünwalder Straße, Candidstraße, Brudermühlstraße (B2R), , Schäftlarnstraße, Isartalstraße, Auenstraße, Wittelsbacher Straße, Erhardtstraße, Steinsdorfstraße, Widenmayerstraße- Prinzregentenstraße, Altstadtringtunnel, Oskar-von-Miller-Ring, Brienner Straße, Karolinenplatz und Brienner Straße zum Königsplatz

Startpunkt Baierbrunnerstraße:

Startzeit ca. 14:05 Uhr von Baierbrunner Straße über Siemensallee, Lochhammer Straße, Stäblistraße, Drygalski Allee, Boschetsrieder Straße, Aidenbachstraße, Murnauer Straße, Luise-Kieselbach-Platz, Albert-Roßhaupter-Straße, Passauer Straße, Heckenstallerstraße, Brudermühlstraße (B2R), Schäftlarnstraße, Isartalstraße, Auenstraße, Wittelsbacher Straße, Erhardtstraße, Steinsdorfstraße, Widenmayerstraße- Prinzregentenstraße, Altstadtringtunnel, Oskar-von-Miller-Ring, Brienner Straße, Karolinenplatz und Brienner Straße zum Königsplatz

Einzelne Streckenführungen können kurzfristig geändert werden.

Die Polizei empfiehlt, folgende Punkte zu beachten:

Planen Sie mehr Zeit für Ihre Fahrten ein.

Verfolgen Sie die Social-Media-Kanäle der Polizei Oberbayern Nord, Oberbayern Süd und München. Hier werden aktuelle Informationen zu Straßensperren und Verkehrsbeeinträchtigungen veröffentlicht.

Umfahren Sie nach Möglichkeit die angegebenen Bereiche.

Wenn Sie selbst mit einem Fahrrad nach München reisen, planen Sie auch Ihre Rückfahrt. Rechnen Sie mit Verzögerungen oder Ausfällen bei Tram und Bus.

Ziehen Sie auch die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs mit Bahn oder MVG in Betracht. Beachten Sie aber auch hier die begrenzten Kapazitäten, insbesondere für den Transport von Fahrrädern.

Insbesondere für die Heimreise nach der Versammlung gelten für alle Verkehrsteilnehmer die üblichen Verkehrsregeln, wie die Nutzung von Radwegen und das Beachten der Vorfahrtsregeln.