PFARRKIRCHEN, LKR. ROTTAL-INN. Im Rahmen des Polizeieinsatzes in Pfarrkirchen dauern die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen an.

Bezugsmeldung: Niederbayern: Polizeieinsatz in Pfarrkirchen

Gegen 09:15 Uhr wurde eine 28-Jährige auf einem Parkplatz in der Arno-Jacoby-Straße durch einen bislang Unbekannten bedroht, welcher daraufhin geflüchtet ist. Die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen der Polizei dauern derzeit an. Im Einsatz befinden sich neben Kräften der Polizeiinspektion Pfarrkirchen auch zahlreiche Unterstützungskräfte umliegender Dienststellen, Diensthunde sowie ein Polizeihubschrauber. Auch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau ist bereits in die Ermittlungen eingebunden.

Im Rahmen erster Ermittlungen ergaben sich aufgrund einer übereinstimmenden Personenbeschreibung Hinweise darauf, dass sich der Tatverdächtige gegen 08:45 Uhr im Bereich eines Bankautomaten aufgehalten hatte, welcher sich in einem Nebenraum eines Supermarktes in der Arnstorfer Straße befindet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Mann dort bereits eine 34-Jährige bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben.

Es kann weiterhin nicht ausgeschlossen werden, dass der Tatverdächtige eine Bewaffnung mit sich führen könnte.

Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben:

ca. 50-60 Jahre

ca. 175cm groß

korpulente Statur

trägt eine schwarze Kappe mit einem gelben Symbol auf der Vorderseite

trägt ein langärmliges schwarzes Shirt sowie eine graue ärmellose Weste

zudem ist er bekleidet mit einer schwarzen langen Hose und schwarz/ weißen sportlichen Schuhen

Zeugenaufruf

Wer die beschriebene Person gesehen hat oder sonst sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pfarrkirchen unter der Tel.: 08561/9604-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Da sich der Tatverdächtige innerhalb eines Zeitraums von etwa 30 Minuten vom Norden in den Süden des Stadtgebiets Pfarrkirchen bewegt hat, kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass er hierfür öffentliche Verkehrsmittel genutzt hat. Die Polizei bittet daher insbesondere Bus- und Taxifahrer, die im Zeitraum zwischen 08:45 Uhr und 09:15 Uhr eine Person transportiert haben, auf die die Personenbeschreibung zutrifft, sich zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 29.05.2026, 15:40 Uhr