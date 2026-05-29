PARRKIRCHEN, LKR. ROTTAL-INN. Derzeit kommt es zu einem größeren Polizeieinsatz in Pfarrkirchen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein bislang unbekannter Mann eine 28-Jährige auf einem Parkplatz in der Arno-Jacoby-Straße bedroht haben und dann geflüchtet sein. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass der Unbekannte eine Bewaffnung mit sich führen könnte. Nähere Erkenntnisse liegen aktuell noch nicht vor.

Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.

Bislang ist zu dem Unbekannten folgende Personenbeschreibung bekannt:

ca. 50-60 Jahre

ca. 175 cm groß

trägt eine schwarze Kappe, ein T-Shirt mit einem gelben Zeichen auf der Brust, graue ärmellose Weste und eine Brille

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder die Person sieht, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Pfarrkirchen unter der Tel.: 08561/ 96040 zu melden. Es wird darauf hingewiesen, derzeit keine Anhalter mitzunehmen.

Die Polizeiinspektion Pfarrkirchen ist mit zahlreichen Unterstützungskräften vor Ort.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 29.05.2026, 10:13 Uhr