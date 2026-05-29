PARKSTETTEN, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am 22.05.2026 kam es zu einem Angriff eines 34-Jährigen gegenüber einem 20-jährigen Autofahrer. Der 34-Jährige wurde anschließend in eine Fachklinik eingewiesen.

Bezugsmeldung: Niederbayern: Festnahme nach Angriff auf Autofahrer

Am Donnerstag, den 28.05.2026, wurde der Aufenthalt des Beschuldigten in der Klinik beendet. Aufgrund der bislang vorliegenden Erkenntnisse im Zusammenhang mit der bereits begangenen Tat ordnete die Staatsanwaltschaft Regensburg – Zweigstelle Straubing die Festnahme des 34-Jährigen an. Der Mann wurde daraufhin durch Kräfte der Polizeiinspektion Straubing mit Unterstützung der Zentralen Einsatzdienste Straubing vorläufig festgenommen.

Am heutigen Freitag, den 29.05.2026, erfolgte eine Vorführung bei der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Regensburg. Diese setzte den beantragten Unterbringungsbefehl in Vollzug. Der Mann befindet sich nun längerfristig in einer Fachklinik.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Polizeiinspektion Straubing unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Regensburg - Zweigstelle Straubing geführt.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 29.05.2026, 12:00 Uhr