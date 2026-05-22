PARKSTETTEN, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am 22.05.2026 kam es gegen 11.15 Uhr zu einem Angriff eines 34-Jährigen gegenüber einem 20-jährigen Autofahrer in der Bogener Straße. Der flüchtige 34-Jährige konnte schließlich gegen 17.20 Uhr festgenommen werden. Verletzt wurde niemand.

Dem ersten Kenntnisstand nach ging der 34-jährige Fußgänger, der einen Hund (Malinois) bei sich hatte, verbal sehr aggressiv auf den 20-jährigen Autofahrer los, nachdem dieser in der Bogener Straße wendete. Der Hund des 34-jährigen Kosovaren wurde dadurch ebenfalls immer aufgebrachter und zeigte sich dadurch ebenfalls aggressiv gegenüber dem 20-jährigen Deutschen. Im Verlauf beschädigte der Kosovare das Fahrzeug des Autofahrers erheblich, unter anderem zerstörte er die komplette Windschutzscheibe. Auch zeigte der 34-Jährige dem 20-Jährigen gegenüber einen spitzen Gegenstand, Stichbewegungen ihm gegenüber konnte er aber abwehren. Außerdem bedrohte er ihn mit dem Tod. Der 34-Jährige verließ schließlich die Bogener Straße. Der 20-Jährige wurde nicht verletzt.

Die Polizeiinspektion Straubing verlegte mit starken Kräften und Unterstützung der umliegenden Dienststellen nach Parkstetten und konnte den 34-Jährigen dort an seinem Wohnort feststellen. Gegen 17.20 Uhr konnte der Kosovare noch von den Einsatzkräften vor Ort vorläufig festgenommen werden. Spezialkräfte waren bereits verständigt und auf Anfahrt. Bei der Festnahme wurden keine Personen verletzt.

Die Polizeiinspektion Straubing unter Einbindung der Kriminalpolizeiinspektion Straubing hat die Ermittlungen unter anderem zum Verdacht einer versuchten gefährlichen Körperverletzung sowie Bedrohung übernommen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wird der Beschuldigte in eine Fachklinik eingewiesen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 22.05.2026, 18.25 Uhr