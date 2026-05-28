BAMBERG. Nach einem Streit in einem Mehrfamilienhaus in der Hans-Böckler-Straße ist in der Donnerstagnacht, 21. Mai 2026, ein 46-jähriger Mann gestorben. Die Kriminalpolizei Bamberg und die Staatsanwaltschaft Bamberg haben daraufhin die Ermittlungen übernommen.

Für die umfangreichen Ermittlungen zu den Hintergründen der Gewalttat gründete die Kriminalpolizei Bamberg eine 16-köpfige Ermittlungskommission.

Im Rahmen der Sachbearbeitung suchen die Ermittler nach Zeugen. Dabei ergab sich der Hinweis, dass ein Pärchen, das in der Tatnacht auf dem Fußweg des Kunigundendamms unterwegs war und gegen 23 Uhr am Kiosk „Kunni“ stadtauswärts vorbeilief, wichtige Zeugen sein könnten.

Die Beamten suchen deshalb nach dem dunkel gekleideten jungen Pärchen und bitten dieses sowie weitere Zeugen, sich bei der Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.

Erste Pressemeldung 22.05.2026