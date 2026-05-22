Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

BAMBERG. Nach einem Streit in einem Mehrfamilienhaus in der Hans-Böckler-Straße ist Donnerstagnacht ein 46-jähriger Mann gestorben. Die Kriminalpolizei Bamberg und die Staatsanwaltschaft Bamberg haben die Ermittlungen übernommen.

Gegen 23 Uhr verständigten Nachbarn über den Notruf die Polizei, nachdem sie auf eine Auseinandersetzung aufmerksam geworden waren. Einsatzkräfte trafen im Treppenhaus auf einen schwer verletzten 46-jährigen Deutschen. Trotz umgehend eingeleiteter medizinischer Versorgung starb der Mann noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen.

Im unmittelbaren Nahbereich nahmen Polizeibeamte zwei deutsche Staatsangehörige, einen 33-jährigen Mann sowie eine 29-jährige Frau, aufgrund des dringenden Verdachts einer Beteiligung an der Tat vorläufig fest. Der 33-Jährige wies selbst eine schwere Verletzung auf und kam in ein Krankenhaus. Die 29-Jährige gilt als leicht verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen gibt es keine Hinweise auf weitere beteiligte Personen.

Im Verlauf des Freitags wurden im Bereich der Hans-Böckler-Straße weitere polizeiliche Maßnahmen zur Spurensicherung sowie Suchmaßnahmen im weiteren Umfeld des Tatorts durchgeführt.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf dauern an.

Die beiden Tatverdächtigen wurden am Freitag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bamberg vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg Haftbefehl gegen beide Beschuldigte wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags.