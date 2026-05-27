PEMFLING, LKR. CHAM. Am Freitag, den 22. Mai 2026, kam es in Pemfling zu einem versuchten Tötungsdelikt. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen. Der Tatverdächtige ist immer noch auf der Flucht. Jetzt geht die Polizei mit einer Beschreibung des Fahrzeugs an die Öffentlichkeit.

Gegen 16 Uhr kam es am 22. Mai 2026 zu einem versuchten Tötungsdelikt. Nach derzeitigen Erkenntnissen verletzte ein 52-jähriger deutscher Tatverdächtiger seine 40-jährige deutsche Lebensgefährtin aus bislang unbekannter Ursache mit einem Küchenmesser. Die Geschädigte erlitt mehrere Stichverletzungen im Brustbereich und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Zum Zeitpunkt der medizinischen Versorgung bestand Lebensgefahr. Der Tatverdächtige entfernte sich im Anschluss mit einem Pkw in bislang unbekannte Richtung.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg nahm unmittelbar nach der Tat die Ermittlungen auf und leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Der Tatverdächtige konnte bislang nicht festgenommen werden. Jetzt bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe in Bezug auf das Fahrzeug des Tatverdächtigen. Der 52-Jährige soll mit einem grauen PKW, einem Renault Megane mit Chamer Kennzeichen unterwegs sein.

Wenn Sie das Fahrzeug sehen, dann rufen Sie bitte sofort die Polizei unter der 110! Hinweise auf eine konkrete Gefährdung der Bevölkerung liegen weiterhin nicht vor. Haben Sie das Fahrzeug in den vergangenen Tagen gesehen? Dann wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei Regensburg unter der Nummer 0941/506-2888. Jeder Hinweis kann entscheidend sein und zum Auffinden des Tatverdächtigen führen.

Die 40-jährige Deutsche befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr und wird im Laufe des Mittwochs aus dem Krankenhaus entlassen.

Veröffentlicht am 27.05.2026 um 15:43 Uhr