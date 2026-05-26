PEMFLING, LKR. CHAM. Am Freitag, den 22. Mai 2026, kam es gegen 16:00 Uhr in Pemfling zu einem versuchten Tötungsdelikt. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verletzte ein 52-jähriger deutscher Tatverdächtiger seine 40-jährige deutsche Lebensgefährtin aus bislang unbekannter Ursache mit einem Küchenmesser. Die Geschädigte erlitt mehrere Stichverletzungen im Brustbereich und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Zum Zeitpunkt der medizinischen Versorgung bestand Lebensgefahr. Der Tatverdächtige entfernte sich im Anschluss mit einem Pkw in bislang unbekannte Richtung.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg nahm unmittelbar nach der Tat die Ermittlungen auf und leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Der Tatverdächtige konnte bislang nicht festgenommen werden.

Nach aktuellem Ermittlungsstand gehen die Beamten von einer Beziehungstat aus. Hinweise auf eine konkrete Gefährdung der Bevölkerung liegen derzeit nicht vor.