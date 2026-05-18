AIGSLBACH, LKR. KELHEIM. Am 15.05.2026 kam es zum Vollbrand eines Wohnhaues im Schwalbenäcker, wobei keine Personen verletzt wurden.

Bezugsmeldung: Die Bayerische Polizei - Niederbayern: Brand eines Wohnhauses – keine Personen verletzt

Noch am Freitagnachmittag (15.05.2026) fand eine Brandortbegehung der Kriminalpolizeiinspektion Landshut statt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist nicht auszuschließen, dass Gärprozesse in einer Biotonne diese zum Brennen brachten. Die Tonne war im direkten Umfeld des Hauses abgestellt, weshalb der Brand der Tonne möglicherweise so auf das Wohnhaus übergreifen konnte. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 18.05.2026, 09.20 Uhr