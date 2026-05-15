AIGLSBACH, LKR. KELHEIM. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (14./15.05.2026) kam es zum Vollbrand eines Wohnhauses im Schwalbenäcker. Personen wurden nicht verletzt.

Sowohl Anwohner als auch die beiden Bewohner bemerkten den Brand kurz nach Mitternacht am Freitag und informierten die Integrierte Leitstelle. Die beiden Bewohner konnten das Haus selbstständig und unverletzt verlassen. Durch die Feuerwehren konnte der Brand zügig gelöscht und die Nachlöscharbeiten bis circa 03.30 Uhr abgeschlossen werden.

Die Ermittlungen zum Brandfall wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Landshut übernommen. Derzeit findet eine Brandortbeheung statt. Zur Brandursache können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden. Nach derzeitigem Stand kann der Sachschaden auf circa 500.000 Euro geschätzt werden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 15.05.2026, 13.02 Uhr