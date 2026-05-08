SALDENBURG, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Am Donnerstag (07.05.2026) gegen 04:30 Uhr kam es zum Vollbrand eines Einfamilienhauses, wobei eine Person tödliche Verletzungen erlitt.

Bezugsmeldung: Niederbayern: Vollbrand eines Einfamilienhauses

Die zahlreich eingesetzten Einsatzkräfte der Feuerwehr waren bis in die Mittagsstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt, da das Feuer immer wieder aufflammte. Um den Brand endgültig zu löschen, mussten zudem mit Hilfe eines Baggers die Hauswände eingerissen werden.

Der Sachschaden beläuft sich nach aktuellen Schätzungen auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag.

Aufgrund des Zerstörungsgrades des Hauses kann keine eindeutige Brandursache mehr festgestellt werden. Jedoch liegen keine Hinweise auf eine Fremd- oder Gewalteinwirkung vor.

Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 08.05.2026, 11:33 Uhr