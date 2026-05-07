SALDENBURG, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Heute (07.05.2026) gegen 04:30 Uhr kam es zum Vollbrand eines Einfamilienhauses. Eine Person erlitt dabei tödliche Verletzungen. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 04:30 Uhr wurden über die Integrierte Leitstelle Flammen aus einem freistehenden Einfamilienhaus gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Wohnhaus bereits in Vollbrand. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr sind immer noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Für die weiteren Arbeiten am Haus ist der Einsatz eines Baggers notwendig.

Nachdem ein gefahrloses Betreten des Hauses durch die Einsatzkräfte möglich war, wurde im Gebäude eine tote Person aufgefunden. Nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse handelt es sich bei der Person um den 60-jährigen Bewohner.

Die weiteren Ermittlungen, insebsondere zur Brandursache, werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau geführt.

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Veröffentlicht: 07.05.2026, 09:45 Uhr