GEISENHAUSEN, LKR. LANDSHUT. Zusammenstoß zwischen Güterzug und Leichtkraftrad - Wie bereits berichtet, kam es am Montag, den 04.05.2026, gegen 20.25 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in Höhenberg bei Geisenhausen.

Bezugsmeldung: Die Bayerische Polizei - Niederbayern: Tödlicher Verkehrsunfall mit Leichtkraftrad

Hierbei kollidierte ein 17-jähriger Fahrzeuglenker aus dem Marktbereich Geisenhausen, der mit einem Leichtkraftrad von Höhenberg Richtung Tiefengrub unterwegs war, an einem unbeschranktem Bahnübergang mit einem Güterzug. Bei dem Zusammenstoß verstarb der 17-jährige Beifahrer, der sich zum Unfallzeitpunkt mit auf dem Leichtkraftrad befand. Der 17-jährige Fahrzeugführer wurde schwerstverletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht, wo er sich nach wie vor in stationärer Behandlung befindet.

Aktuell wird intensiv der Unfallhergang durch die Polizeiinspektion Vilsbiburg unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Landshut ermittelt. Insbesondere werden unter anderem die Spuren des Verkehrsunfalles untersucht und ausgewertet. Die Staatsanwaltschaft Landshut hat einen Sachverständigen mit der Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens beauftragt. Derzeit sind der genaue Unfallhergang und die Hintergründe unklar. Hinweise, dass es sich bei dem Unfallgeschehen um eine Mutprobe gehandelt haben soll, liegen nach aktuellem Ermittlungsstand derzeit nicht vor.

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizeiinspektion Vilsbiburg mit Rücksicht auf die Beteiligten, das Verbreiten nicht verifizierter Meldungen zu unterlassen. Beteiligen Sie sich nicht an Spekulationen, insbesondere in den Sozialen Medien. Informieren Sie sich über die verifizierten Kanäle der Polizei. Die darüber veröffentlichten Sachverhalte sind geprüft.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Vilsbiburg, PHK+ Zenger, 08741-9627-0

Veröffentlicht: 06.05.2026, 16.15 Uhr