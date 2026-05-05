GEISENHAUSEN, LKRS. LANDSHUT. Zusammenstoß zwischen Güterzug und Leichtkraftrad

Am Montag, den 04.05.2026, gegen 20.25 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Höhenberg in 84144 Geisenhausen. Ein 17-Jähriger Fahrzeuglenker fuhr mit seinem Leichtkraftrad von Höhenberg Richtung Tiefengrub. Auf dem Krad befand sich ein ebenfalls 17-jähriger Sozius. Dahinter fuhr ein 15-jähriger Fahrzeugführer auf seinem Mofa. An dem dortigen unbeschrankten Bahnübergang fuhr ein Güterzug in Fahrtrichtung Landshut. Während der 15-Jährige stehen blieb, fuhr der 17-Jährige mit seinem Mitfahrer trotz Rotlicht weiter und kollidierte mit der rechten Seite des vorbeifahrenden Zuges. Der Sozius starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer wurde mit schwersten Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Zugführer erlitt einen Schock und wurde mit dem Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am Leichtkraftrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5000,00 EUR. Die Freiwilligen Feuerwehren Vilsbiburg, Geisenhausen, Holzhausen, Bergham und das Kriseninterventionsteam waren vor Ort. Ein Gutachter war zur Spurensicherung an der Unfallörtlichkeit.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Vilsbiburg, PHK+ Zenger, 08741-9627-0