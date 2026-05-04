EGGENFELDEN, LKR. ROTTAL-INN. Am Donnerstag, den 30.04.2026, kam es auf dem Gelände eines Recyclinghofs zu einem Brand. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen.

Bezugsmeldung: Die Bayerische Polizei - Niederbayern: Brand einer Papierpresse

Gegen 12:45 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle ein Brand einer Papierpresse gemeldet. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auch auf eine Halle über. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr waren mit den Löscharbeiten beschäftigt. Da sich in der Presse noch mehrere tausend Liter Öl befanden, flammte der Brand wiederholt auf. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Nachtstunden an.

Gefährdet oder verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.

Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf einen niedrigen siebenstelligen Eurobetrag geschätzt.

Im Zuge der Ermittlungen wurde heute, den 04.05.2026, durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau eine Brandortbegehung durchgeführt. Eine Brandlegung als Brandursache kann derzeit ausgeschlossen werden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 04.05.2026, 14.30 Uhr